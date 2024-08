In occasione dell'apertura del Forum delle Isole del Pacifico, questo l'allarme lanciato da Tonga dal Segretario generale delle Nazuioni Unite, Antonio Guterres, in occasione dell'apertura del Forum delle Isole del Pacifico:

"... Ci incontriamo in un momento turbolento per il nostro mondo. Violenti conflitti, una crisi climatica in escalation, disuguaglianze e ingiustizie ovunque e l'Agenda 2030 che vacilla. Ma questa regione è un faro di solidarietà e forza, tutela ambientale e pace.Il mondo ha molto da imparare dal Pacifico e deve fare un passo avanti per sostenere le vostre iniziative. Questa è una regione di marinai intrepidi, pescatori esperti e con una profonda conoscenza ancestrale dell'oceano. Ma l'umanità sta trattando il mare come una fogna.L'inquinamento causato dalla plastica sta soffocando la fauna marina. I gas serra stanno causando il riscaldamento degli oceani, l'acidificazione e un drammatico e rapido innalzamento dei livelli del mare. Le isole del Pacifico mostrano la strada per proteggere il nostro clima, il nostro pianeta e il nostro oceano: Dichiarando l'emergenza climatica e sollecitando azioni concrete. E con le vostre dichiarazioni sull'innalzamento del livello del mare e le aspirazioni per una giusta transizione verso un Pacifico libero dai combustibili fossili.I giovani del Pacifico hanno portato la crisi climatica fino alla Corte internazionale di giustizia. Avete anche giustamente riconosciuto che si tratta di una crisi per la sicurezza e avete adottato misure per gestire insieme tali rischi

As I witnessed in Samoa, high & rising sea levels are already causing severe damage to people in coastal communities in the Pacific region & other small island developing countries.



Desidero esprimere il mio pieno sostegno alla Strategia 2050 per il Continente Pacifico Blu e farò del mio meglio per contribuire a mobilitare le risorse internazionali per il Pacific Resilience Facility e per impegnarmi in tutte le iniziative pertinenti del Pacific Island Forum.Il piano di sopravvivenza per il nostro pianeta è semplice: Stabilire una transizione giusta per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili, responsabili dell'85% delle emissioni di gas serra. Entro il prossimo anno tutti i paesi dovranno elaborare piani nazionali sul clima, i cosiddetti Nationally Determined Contributions, in linea con il limite massimo di riscaldamento globale di 1,5 gradi.Il G20, il maggiore produttore di emissioni, responsabile dell’80 per cento di queste emissioni, deve farsi avanti e assumere un ruolo guida, eliminando gradualmente la produzione e il consumo di combustibili fossili e fermandone immediatamente l’espansione. Quando i governi firmano nuove licenze per il petrolio e il gas, stanno cedendo il nostro futuro. L'ambizione degli stati insulari del Pacifico di un Pacifico libero dai combustibili fossili è un modello per il G20 e per il mondo.Ma la regione ha urgente bisogno di finanziamenti, capacità e tecnologia sostanziali per accelerare la transizione e investire in adattamento e resilienza. Ecco perché abbiamo chiesto la riforma dell'architettura finanziaria internazionale, un massiccio aumento della capacità di prestito delle banche multilaterali di sviluppo, programmi di riduzione del debito efficaci, anche per i paesi a medio reddito in difficoltà, e una migliore ridistribuzione dei diritti speciali di prelievo, a beneficio dei paesi in via di sviluppo e in particolare dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.Le decisioni che i leader mondiali prenderanno nei prossimi anni determineranno il destino innanzitutto degli abitanti delle isole del Pacifico, ma anche di tutti gli altri. In altre parole: se salviamo il Pacifico, salviamo il mondo.Gli Stati insulari del Pacifico hanno l'imperativo morale e pratico di portare la propria leadership e la propria voce sulla scena mondiale. Avete dimostrato questa leadership ancora una volta con l'approvazione da parte dell'Assemblea generale del Multidimensional Vulnerability Index. Ora dobbiamo assicurarci che le istituzioni finanziarie internazionali li includano nei loro criteri per le operazioni.Il Summit del Futuro che si terrà a New York il mese prossimo sarà un'occasione per riformare e aggiornare le istituzioni globali, affinché siano adatte al mondo di oggi e di domani. In generale, il Summit si propone di dare ai paesi in via di sviluppo una voce più forte sulla scena mondiale, anche presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nelle istituzioni finanziarie internazionali.Esorto gli Stati insulari del Pacifico a far sentire la propria voce, e a farlo sentire forte, perché il mondo ha bisogno della vostra leadership. Grazie mille.



