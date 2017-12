LO SCHIACCIANOCI al Teatro Carcano, ospite in cartellone tra gli spettacoli delle Feste

Lo spirito del Natale e la gioia delle feste: prosegue l'appuntamento culturale con la settimana robusta di proposte per tutti i gusti. La vita e la storia della città “confluiscono” al cinema e soprattutto in teatro. Schiaccianoci, straordinaria versione coreografica esuberante, un lavoro pieno di idee, fantasia e fascino di Massimiliano Volpini: "Divertente e frizzante", proiettato in un’immaginaria periferia metropolitana per stupire il pubblico di tutte le età.

Domenica 31 dicembre si terranno due rappresentazioni, alle 18,30 e alle 22,00.