La rabbia e il dolore, l'amarezza e il silenzio per la perdita di un figlio tenuto 9 mesi in grembo è la realtà più difficile che una donna possa vivere, nel silenzio totale .

Inizia così il racconto di Pieces of a Woman della sceneggiatrice Kata Weber, per la regia di Kornel Mundruczo, con Martin Scorsese come produttore esecutivo.

La protagonista Vanessa Kirby, che veste i panni di Martha, rivive l'esperienza del parto e pur non avendo mai vissuto quest'esperienza di persona, lo fa in una scena che comprime il tempo reale di 8 ore e 25 minuti realizzata con un'unica telecamera .

Uno dei produttori esecutivi Martin Scorsese dopo aver visto la pellicola ha deciso di essere partecipe del progetto.

Pieces of a woman racconta il lutto di una donna per la perdita del suo bambino dopo il parto, la sofferenza, il dolore, i silenzi, la sopravvivenza a questo momento così doloroso per una donna, come la perdita di un figlio.

Alla fine vincerà il nostro essere donne, forti contro il buio più totale ed essere donne che guardano avanti senza mai arrendersi.