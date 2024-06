Il brano dell’artista sugli stores e dal 7 giugno nelle radio.

“Dubbi” è il nuovo singolo del cantautore Methos, sui principali stores digitali e dal 7 giugno nelle radio italiane in promozione nazionale. Dubbi è un brano Indie Pop che offre una strumentale che si presenta leggera, con l'ukulele come strumento protagonista e al tempo stesso completa armonicamente. In questo brano l’artista descrive uno scenario ben preciso sull’incertezza delle incertezze altrui, più esattamente in questo caso di una metà amorosa. Attraverso semplici ma efficaci giochi di parole, Methos anche questa volta riesce a far divertire, ma anche riflettere.





“Methos si propone sul mercato come cantautore e produttore. Con un approccio di massa, l’obiettivo è quello di valorizzare e affermare Methos nel mercato dell’industria musicale.”





Il progetto “Methos” consiste nell'inserimento all’interno del mercato discografico, solo successivamente a una previa consolidazione del personaggio tramite uscite di brani, serie di live e fomentazione della fan base. A questo punto del progetto, non possiamo considerarlo più nello stato embrionale poiché è piuttosto avviato. Il punto di arrivo, nonostante sia in continua espansione, è quello di affermarsi e ottenere una certa rilevanza, ma non una rilevanza qualsiasi, deve basarsi sugli elementi originali che rendono Methos diverso da qualsiasi altro artista. Ovviamente un target, anche se piuttosto ampio, è definito, e per forza di cosa comporta a delle influenze, quelle che vorrei mettere in rilievo sono: la scrittura che mette insieme il cantautorato italiano e lo storytelling più vicino al rap romano; le sonorità che prendono molto dall’indie americano e che sposano perfettamente con quello che ha di originale Methos, comunque targettizzabile al Pop. La pratica e l’aspetto empirico sono saldi e con un grande, grandissimo, margine di miglioramento, poiché Methos ha un paio di anni di studio in materia, e un po’ di più di un paio d’anni per quanto riguarda l’aspetto pratico, che sia live, scrittura o composizione di un brano, esperienze come festival, apertura a big del settore e via discorrendo. Concludendo, Methos è un progetto artistico che ritengo valido sempre di più con il passare degli anni e con la sua realizzazione, un cantautore e produttore che, tramite studio, dedizione, azioni di marketing programmate, carisma e tanta grinta riuscirà a prendersi uno spazio riservato nel mondo artistico e dello spettacolo.