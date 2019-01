Record di ascolti in tv per la sfida di Supercoppa tra Juventus e Milan

Successo televisivo, almeno in in Italia, per la partita di Supercoppa tra Juventus e Milan. Oltre 10 milioni gli italiani che erano davanti alla tv per assistere al finale della partita trasmessa da Rai 1.

4 italiani su dieci, tra coloro che avevano acceso un televisore, guardavano l'incontro che si svolgeva a Gedda, facendo segnare il miglior ascolto stagionale per incontri tra club trasmessi in chiaro.

Così il Presidente della Lega Serie A, Gaetano Miccichè, ha commentato il dato: "Gli ascolti ci soddisfano molto. È la testimonianza che il calcio è sempre molto seguito in tv e che i tifosi italiani hanno guardato con interesse fino alla fine la sfida tra Juventus e Milan".

A livello di share, per una partita di Supercoppa, non veniva superato il 36% dal 2016 in occasione di Juventus-Milan giocata a Doha, mentre per quanto riguarda il numero di telespettatori si erano sfiorati gli 8 milioni solo per la sfida tra Juventus-Napoli del 22 dicembre 2014, anch'essa disputatasi in Qatar.