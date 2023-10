Il singolo della punk-rock band sugli stores digitali e nelle radio

“The Call” è il singolo dei Wild Spark, band punk-rock, che farà da apripista all’uscita dell’Ep “It’s Well Known” prevista per il 15 ottobre. Il brano è sui principali stores digitali e dal 6 ottobre nelle radio in promozione nazionale.

“The Call non è altro che la chiamata che un ragazzo fa alla sua coscienza, un ragazzo turbato dalla vita, nella quale non vede altro che buio. Ha bisogno di parlare al suo Io migliore in modo che lo possa aiutare a uscire dalla monotonia della sua vita.” Wild Spark



Storia della band

I Wild Spark sono un gruppo punk/rock che fonda le sue radici nel cuore del Salento. Nascono con l’intento di divertirsi e suonare buona musica, quella musica che li accompagna sin da bambini e che li ha uniti dal primo sguardo. La band diffonde uno stile libero, punk, che li rappresenta appieno anche in luoghi dove il loro genere è secondario, denigrato o non ascoltato, ma il gruppo rimane solido e non demorde. Sa che un giorno tutto questo cambierà e forse anche grazie a loro!

I componenti:

Nicoló Sticchi (basso e voce)

Daniele Russo (chitarra)

Marco Toma (chitarra e seconde voci)

Giorgio Accogli (batteria)



TikTok: tiktok.com/@wild.spark

Instagram: https://www.instagram.com/__wild_spark__/

YouTube: www.youtube.com/@Wild_Spark