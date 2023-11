Il brano è sugli stores digitali e nelle radio dal 27 ottobre

“La Chiave del Destino” è un singolo estratto dall’album “Dal mio punto di vista” dell’eclettico cantautore Marco Forti. Il singolo è sui principali stores digitali e dal 27 ottobre nelle radio in promozione nazionale. “La Chiave Del Destino” che dal nome già dice tutto, non parla solo di quell’amore perduto nel tempo e di quegli incastri fatali che la vita spesso ci “offre a tavolino”, ma racconta di una storia, tratta dal vero e per fortuna non vissuta dall’autore stesso, di bullismo, che resta nascosta tra le righe e quasi che si percepisce da alcune parole del testo: “Parla con me, parla se vuoi, parlami dei problemi tuoi”. Il cantautore, di sua spontanea volontà, ha deciso di non porre in luce questa tematica per rispecchiare e “rispettare” la sua vera identità; infatti, quando qualcuno ha un problema tende a non esternarlo e a tenerlo nascosto e a volte per sempre: come appunto il bullismo! Il cantautore invita infine “questa vittima” a parlare, a tirar fuori tutto quello che tiene dentro e magari iniziare a vedere le cose da punti di vista diversi. Offre aiuto a questa persona, perché in due forse si riesce a vincere la “sfida”, proprio come in amore!

“Questo brano è stato tra i primi che ho scritto, rimasto chiuso per troppo tempo nel “solito cassetto” e, un giorno per puro caso, “uscito fuori” e “rispolverato”: pronto per essere inciso, arrangiato e registrato! Quella fu la mia prima esperienza in studio e la paura di “perdere” la mia creazione per furto di copyright era tanta! Infatti, scelsi questa canzone proprio perché non mi piaceva tanto e pensavo che, semmai avessero avuto l’intensione di rubarmi l’idea, non mi avrebbe scalfito più di tanto e invece è stato il pezzo che mi ha aperto tutte le porte del mondo della musica e dello spettacolo. È stata proprio lei a farmi fare le mie prime apparizioni in tv, in radio, ospitate a vari talent, partecipazioni a concorsi e le mie prime esperienze nel campo. Insomma, quando si dice a volte il destino!” Marco Forti

