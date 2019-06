Boris Johnson il più votato nel primo scrutinio per la corsa alla leadership del partito conservatore

Si è tenuta giovedì la prima votazione per arrivare all'elezione del prossimo leader dei conservatori che avrà il compito di formare il nuovo Governo britannico per sostituire quello dimissionario di Theresa May.

Ad ottenere il maggior numero di voti, in questa fase espressi dai parlamentari tories, è stato Boris Johnson. I primi ad essere eliminati dall'elenco di coloro che si erano candidati, avendo ricevuto meno di 17 voti, sono stati Mark Harper, Andrea Leadsom ed Esther McVey. Boris Johnson ha ricevuto 114 voti, Jeremy Hunt che è arrivato secondo, solo 43, mentre il terzo, Michael Gove, 37.

Sette sono i candidati che proseguono il loro cammino al prossimo turno di votazioni che si terrà la prossima settimana e che stavolta vedrà eliminati coloro che non avranno ottenuto almeno 33 voti. Ai tre sopra citati si aggiungono i nomi di Dominin Raab, Sajid Javid, Matt Hancock e Rory Stewart.

Con le successive votazioni si arriverà ad una scrematura che a fine giugno porterà i due parlamentari più votati ad un ballottaggio su cui ad esprimersi, per posta, saranno gli iscritti al partito.

Il nome di colui che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze e sostituirà Theresa May nell'incarico di leader dei Conservatori e in quello di premier, sarà annunciato nella settimana del 22 luglio.

Nessuno dei 313 parlamentari conservatori ha disertato l'urna allestita alla Camera dei Comuni.

Queste le dichiarazioni dei primi tre classificati.

Boris Johnson: Sono felice di aver vinto il primo scrutinio, ma la strada da fare è ancora lunga".

Il segretario agli Esteri, Jeremy Hunt: "Questo è un momento serio, che richiede un leader serio".

Infine, il segretario all'Ambiente Michael Gove si è detto già impaziente di partecipare ai prossimi dibattiti televisivi, che andranno in onda domenica su Channel 4 e martedì su BBC One.