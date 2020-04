Come richiesto in mattinata da alcuni Consiglieri comunali, si è svolto stamane nell’Aula consiliare un confronto tra il Sindaco Formica (presente tutto l’esecutivo), il presidente Nastasi ed i consiglieri Nanì e Russo a rappresentare gli altri colleghi.

La richiesta avanzata a nome del civico consesso da parte di Nastasi è stata di istituire una cabina di regia istituzionale per mettere a punto provvedimenti mirati, sulla scorta anche delle risorse messe a disposizione dai Governi nazionale e regionale con tempi certi e ridefinire strategie di intervento, “che permettano di costruire le condizioni per una ripresa solida dell’economia della nostra città che è finita in ginocchio”, un aspetto quest’ultimo, sul quale si è soffermato anche il consigliere Gaetano Nanì: “Occorre mettere da parte le divisioni e le diversità politiche ed agire subito mettendo le risorse a disposizione di tutte le famiglie milazzesi in crisi a causa dell’emergenza (escludendo ovviamente chi percepisce stipendi, pensioni o altre sussistenze mensili), – ha detto – perché siamo di fronte a quella che potrebbe diventare una vera e propria bomba sociale a seguito del blocco di tante attività commerciali, professionali e produttive in genere. Occorre dare da mangiare a chi, senza una propria colpa, da tre settimane ha abbassato la saracinesca della propria attività. Servono modalità snelle”.

«Sono d’accordo per andare incontro ai cittadini e a tutte le categorie a fare quello che la legge dice che gli enti locali possono fare. – ha aggiunto il sindaco Formica – Noi oggi possiamo sospendere le scadenze e credo che, se lo decidiamo tutti assieme, lo faremo, così come faremo altro. Mi auguro però che la collaborazione dei consiglieri non sia limitata alle proposte. Stabiliamo insieme quali sono da realizzare oggi, in piena emergenza, quali possiamo affrontare quando la situazione sarà meno tesa e quali magari vanno oltre le nostre possibilità. Deciso molto rapidamente cosa fare, dividiamoci i compiti e ciascuno faccia concretamente qualcosa. Collaborare significa questo e tutti voi avete una tale esperienza amministrativa, che, se lo vorrete, potrete essere operativi in prima persona in maniera più che efficace».

Egli ha poi comunicato che è pronto il modello da presentare per ottenere i buoni spesa “una tantum” da erogare con le somme ricevute. Se ne riparlerà comunque venerdì pomeriggio alle 17:00, quando il presidente Nastasi ha convocato i consiglieri per un confronto definitivo con l’Amministrazione a verificare se concretamente si potrà costituire questa cabina di regia. Si sono svolti in videoconferenza i lavori della prima Commissione consiliare sul Conto Consuntivo 2017: un primo esame, nel corso del quale alcuni consiglieri hanno richiesto chiarimenti al segretario generale nella sua qualità di dirigente dell’Ufficio Ragioneria. Nello specifico il consigliere Pippo Midili si è soffermato sui vincoli da apporre su somme a copertura e garanzia dell’anticipazione di liquidità ottenuta tramite il DL 78/2015: «Si tratta di 8 milioni – ha detto – ottenuti dal Comune e utilizzati per pagare al cento per cento diversi creditori prima della dichiarazione di dissesto finanziario».

Il secondo chiarimento è stato posto rispetto alle entrate provenienti dalla Ta.Ri., che a detta del consigliere sarebbero differenti in diminuzione a quanto poi realmente il Comune ha emesso come bollette. Un approfondimento ha riguardato anche altre bollette arretrate. I lavori della Commissione proseguiranno sabato mattina; intanto il Commissario ad acta della Regione Carmelo Messina ha comunicato al presidente Nastasi l’intenzione di convocare i lavori del consiglio comunale nella giornata di martedì per iniziare il dibattito, che dovrà portare all’approvazione del Consuntivo.