Raddoppiano i volumi di vendita delle auto a zero emissioni!

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato i dati relativi alle immatricolazioni delle autovetture in Italia nel mese di Agosto 2018.



Rispetto allo stesso mese dello scorso anno il dato in agosto fa registrare un aumento del 9,5% per le immatricolazioni di auto nuove, che sono state 91.551, circa 8.000 in più rispetto ad agosto 2017, quando di auto ne furono immatricolate 83.638.



Per i primi otto mesi del 2018 il numero di immatricolazioni, 1.365.947, è in linea con l'andamento registrato nel 2017 quando nei primi oto mesi ne furono vendute 1.366.881.



Ma il dato più interessante è quello che riguarda il volume di vendita delle auto totalmente elettriche, praticamente raddoppiato, grazie soprattutto a questi modelli:



1) Renault ZOE, 2) Nissan LEAF e 3) Smart ForTwo ED.



Nel mese di agosto, il dato tendenziale delle vendite nel settore della auto elettriche indica un aumento del 94% con una quota di mercato pari allo 0,2% del totale.