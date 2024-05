I russi hanno accusato l'Ucraina di aver attaccato con proiettili lanciati da un HIMARS un locale nel distretto Leninskyi, nell'oblast di Donetsk, dove erano in corso i preparativi per un raduno automobilistico per celebrare il decimo anniversario della DPR, la Repubblica popolare di Donetsk, così riconosciuta da Mosca dopo l'invasione del febbraio 2022.

I social mostrano i video delle esplosioni e il locale in macerie dopo essere stato colpito. Il canale Telegram Mash riporta che "testimoni oculari riferiscono di alcuni morti in seguito all'attacco ucraino, tra questi una cameriera e un bambino. Tre dipendenti del ristorante sono rimasti feriti in maniera gravemente".

Gli ucraini hanno negato qualsiasi coinvolgimento nell'accaduto.

Intanto, nel nordest infuriano i combattimenti con i russi che hanno intensificato gli attacchi nella parte settentrionale dell'oblast di Kharkiv, uccidendo e ferendo civili. Colpite anche delle infrastrutture a Sumy, dove è rimasta uccisa una persona.

Il presidente francese Emmanuel Macron anche quest'oggi, ancora una volta, in un'intervista non ha escluso l'intervento dell'esercito francese in Ucraina:

«Se vogliamo la pace, dobbiamo proteggerla. Per questo dobbiamo armarci, ed è per questo che dobbiamo essere un deterrente e persuasivo nei confronti dei nostri avversari, dicendo loro: "Se andate troppo oltre e minacciate i nostri interessi, la mia sicurezza, quindi non escludo interferenze».

Macron ha ribadito che sono in gioco la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina, ma allo stesso tempo sono minacciati anche lo stato di diritto e le regole generali:

«Se lasciamo tutto com'è in Ucraina, allora vincerà il diritto del più forte. E non possiamo essere sicuri perché questo succede a 1.500 chilometri di distanza... Quindi, in Ucraina sono in gioco il nostro futuro e la nostra sicurezza", ha concluso il presidente francese.

Crediti immagine: t.me/s/novynydonbas