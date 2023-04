Una seduta straordinaria ed urgente congiunta dei Consigli comunali di Barcellona P.G. e Milazzo per portare conoscenza dei cittadini la situazione attuale, dopo la chiusura del ponte Mela, esaminando nel contempo le soluzioni, che sono sul tavolo per superare i disagi, che entrambe le comunità si ritrovano ad affrontare già da ieri, quando è stato interdetto il traffico da e per Barcellona.

Sarà richiesta nella giornata di martedì dai Sindaci Pippo Midili e Pinuccio Calabrò al Presidente del Consiglio comunale di Barcellona, che dovrà procedere alla convocazione dei lavori a Palazzo Longano, decisione quella dei due amministratori finalizzata sia a tenere alta l’attenzione, ma soprattutto per definire le iniziative da prendere in tempi rapidi.

Il servizio idrico del Comune di Milazzo ha comunicato che, al fine di consentire l’esecuzione di lavori nella via Colonnello Bertè, dove si è verificata la rottura di un tratto di tubazione, questa mattina, a partire dalle ore 11:00 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nel centro cittadino.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità entro questa sera, anche se dai primi saggi, il guasto appare abbastanza serio.