Oggi 20 agosto compie gli anni la 6 volte candidata all'Oscar Amy Adams nata a Vicenza nel 1974. Ben 3 progetti tra cinema e serie TV sono pronti per lei all'orizzonte.

Tra tutti spicca l'attesa pellicola di Marielle Heller, Nightbitch, adattamento del romanzo omonimo di Rachel Yoder osannato dalla critica americana che lo ha definito “un esempio di favola femminista contemporanea per la sua rivendicazione attraverso gli stilemi del realismo magico”.

Per quanto riguarda i progetti televisivi troviamo in pre-produzione una miniserie televisiva targata Netflix dal titolo Kings of America prodotta da Adam McKay e una serie TV ambientata nel selvaggio West dal titolo Outlawed.