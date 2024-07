L’estate 2024 porta sul lago di Bracciano “Cinema sotto le stelle”, tra grandi film, boxe, musica e spettacoli. Evento unico nella cornice dell’Antico Chiosco in via Eugenio Montale 7 ad Anguillara con la possibilità di abbinare film con l'aperitivo sulla spiaggia o una ottima pizza ai tavoli. E’ la proposta innovativa di Cinemov del produttore Fortunato Caruana - con una esperienza decennale nella cinematografia e nella realizzazione di eventi a livello nazionale - per la direzione generale di Fabio Cesari, il coordinamento di Letizia Di Carlo con la collaborazione tecnica di Digital Film Sound srl. Cinque serate dal 22 al 26 luglio da non perdere, pensate per animare le giornate di fine luglio in riva al lago.

Nella location a pochi metri dal lago, nella località balneare d’eccezione di Vigna di Valle, è in programma la proiezione su un grande schermo di cinque pellicole che hanno sbancato ai botteghini. Spazio anche alla grande boxe italiana. Grazie infatti alla stretta collaborazione con la Sperandio Boxe di Paolo Sperandio, il campione italiano dei medio-massimi Adriano Sperandio farà da arbitro agli incontri-esibizioni di giovani boxer, promesse del pugilato italiano, sul ring professionale che sarà installato per l’occasione. L’organizzazione non dimentica famiglie e bambini ai quali sarà dedicata la quarta serata con uno spettacolo dell'Associazione Teatro Helios, attivissima in produzioni dedicate ai più piccoli. Viaggio oltreoceano in un'altra serata con il gruppo Sonora Latina e l’animazione ai ritmi di salsa e merengue bellissime di splendide ragazze cubane

Nelle sei serate intrattenimento musicale dal vivo con la cantante Cristiana Irali ed il sassofonista Maurizio Leoni. Sabato 27 luglio la manifestazione chiude con una serata live con dj set. Media partner: L’Ortica del Venerdì Settimanale. Programma 1° serata – Lunedì 22 Luglio 2024 Aperi-cinema in spiaggia dalle 18,00 Pizza fino alla fine della proiezione Cinema ore 21,30 Pellicola in programmazione “The Artist” Regia di Michel Hazanavicius con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman, James Cromwell, Penelope Ann Miller. Drammatico - Francia, 2011, durata 100 minuti. Jean Dujardin e Berenice Bejo sono i protagonisti di una storia ambientata durante il passaggio tra il cinema muto e quello sonoro. Il film è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2011.

Ha ottenuto 10 candidature e vinto 5 Premi Oscar. Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha vinto un premio ai Nastri d'Argento, 1 candidatura a David di Donatello, 6 candidature e vinto 3 Golden Globes, 12 candidature e vinto 7 BAFTA, 4 candidature e vinto un premio agli European Film Awards, 10 candidature e vinto 6 Cesar, ha vinto 2 NYFCCA, 11 candidature e vinto 4 Critics Choice Award, 3 candidature e vinto un premio ai SAG Awards. Il film è stato premiato a AFI Awards. In Italia The Artist ha incassato 2,9 milioni di euro. 2° serata – Martedì 23 Luglio 2024 Aperi-cinema in spiaggia dalle 18,00 Pizza fino alla fine della proiezione del film Cinema ore 21,30 Pellicola in programmazione “Mia” Regia di Ivano De Matteo. Greta Gasbarri, Edoardo Leo, Milena Mancini, Riccardo Mandolini, Alessia Manicastri. Drammatico - Italia, 2023, durata 108 minuti. Un padre si trova a dover fronteggiare l'amore malato di un adolescente violento per sua figlia. Il film ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d'Argento. In Italia Mia ha incassato 823 mila euro. 3° serata – Mercoledì 24 Luglio 2024 Installazione di un ring professionale col contributo esecutivo della palestra Sperandio Boxe Ore 17,00 - Inizio esibizione di Boxe Arbitro - Adriano Sperandio campione italiano Medio-Massimi Si esibiranno per il femminile: Flavia Bianchi 2011- Sara Pizzorini 2011 Alice Pachinu Carta 2011 – Noemi de Luca 2013 Si esibiranno per il maschile: Alberto Clementi 2011 – Niccolò Chiru 2013 – Riccardo Fernandez 2013 Tommaso Bompadre 2012 – Gabriele Renzi 2011 Chiuderanno : Fabio Bonifazi 2005 – “dilettante” Emanuele Lomanto – “senior” (75 kg) 4 match durante la boxe… Aperi-cinema in spiaggia dalle 18,00 Pizza fino alla fine della proiezione del film Cinema ore 21,30 pellicola in programmazione “The Fighter” Regia di David O. Russell.

Mark Wahlberg, Christian Bale, Amy Adams, Melissa Leo, Jack McGee. Drammatico - Usa, 2010, durata 115 minuti. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +16. La vita di Mickey Ward e del suo allenatore e fratellastro Dickie, dall'infanzia nel Massachusetts fino alla fine della carriera del pugile. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar, 5 candidature e vinto 2 Golden Globes, 3 candidature ai BAFTA, 5 candidature e vinto 3 Critics Choice Award, 3 candidature e vinto 2 SAG Awards. Il film è stato premiato a AFI Awards. In Italia The Fighter ha incassato nelle prime 9 settimane di programmazione 2,2 milioni e 784 mila euro nel primo weekend. 4° serata – Giovedì 25 Luglio 2024 Serata dedicata ai più giovani Ore 17,00 L’Associazione Teatro Helios e i suoi pupazzi e burattini animano la fiaba “Il pesciolino d’oro” A seguire Aperi-cinema in spiaggia dalle 18,00 Pizza fino alla fine della proiezione del film Cinema ore 21,30 pellicola in programmazione “Wish” Regia di Chris Buck, Fawn Veerasunthorn. Un film con Gaia, Amadeus, Michele Riondino, Ariana De Bose, Alan Tudyk. Genere Animazione, Avventura, Commedia - USA, 2023, durata 92 minuti. Quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Golden Globes, 2 candidature a Critics Choice Award. In Italia ha incassato 9,5 milioni di euro. 5° serata – Venerdì 26 Luglio 2024 Grande apertura di serata con il gruppo “Sonora Latina”, tutto il calore del caribe con l'allegria di ragazze portoricane ballando salsa e merengue Aperi-cinema in spiaggia dalle 18,00 Pizza fino alla fine della proiezione del film Cinema ore 21,30 pellicola in programmazione “C’è ancora domani” Regia di Paola Cortellesi. Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli. Drammatico - Italia, 2023, durata 118 minuti. Consigli per la visione di bambini e ragazzi: +13. Paola Cortellesi esordisce alla regia con un originale dramedy in bianco e nero ambientato nel Secondo Dopoguerra. Il film è stato premiato ai Nastri d'Argento, ha ottenuto 17 candidature e vinto 6 David di Donatello. Il film è stato premiato a Roma Film Festival. In Italia ha incassato 36,6 milioni di euro. 6° serata – Sabato 27 Luglio 2028 Serata LIVE con DJ-SET Aperi-cinema + film: 20 euro Pizza al tavolo + film: 25 euro Informazioni: Fabio +39 3501757799; Letizia: +39 3501757757. Nel corso delle varie serate interverranno vari ospiti. Sono stati invitati in particolare Ivano De Matteo, regista del film “Mia”, Sebastiano Bazzichi, regista del film “Dillo che è meglio”, Sabrina Maggiani, protagonista del film “Dillo che è meglio”, Claudia Crisafio, protagonista serie “Skam”, Andrea Palma, attore del film “le otto montagne” e la serie “Skam”, Riccardo Mandolini, protagonista film “Mia” e “Baby”.

Interverranno inoltre Adriano Sperandio, campione Italiano di boxe categoria “medio-massimi” oltre a vari pugili di fama mondiale tra i quali Pietro Aurino, considerato il miglior peso massimo leggero della boxe professionistica italiana degli anni Novanta, Patrizio Sumbu Kalambay, già campione italiano (1985-1987), europeo (1987 e 1990-1993) e mondiale (1987-1989) dei pesi medi, Mirko Carbotti, campione nazionale dal 2015 al 2018 e Domenico Valentino, vincitore dei mondiali dilettanti nel 2009 e del titolo italiano professionisti nel 2018 per la categoria dei pesi leggeri.