In un'epoca in cui le relazioni sono mediate dagli schermi e i sentimenti si traducono in emoji, Maria Rosa Bellezza ci offre uno sguardo crudo e sincero sul cuore femminile con il suo nuovo romanzo "Collo alto e camere d'albergo". Pubblicato in self-publishing come parte del progetto Bollarossa del collettivo Lulù che fa storie, questo libro è un viaggio emozionante nelle profondità dell'anima di una donna moderna.

La Bellezza, avvocato napoletano con una passione per la scrittura e l'esoterismo, porta la sua prospettiva unica in questa storia ambientata in una Napoli che potrebbe essere qualsiasi metropoli del mondo. La protagonista, Antonia, è il ritratto di una donna intrappolata tra le convenzioni sociali e il desiderio di libertà, tra la stabilità del matrimonio e l'eccitazione del proibito.

Il romanzo si apre con Antonia che si avventura in quello che crede essere un semplice gioco di tradimento, un diversivo dalla routine quotidiana. Ma quando incontra Rocco, quello che doveva essere un passatempo si trasforma in un terremoto emotivo. L'autrice ci guida abilmente attraverso i meandri della mente di Antonia, mostrandoci le sue speranze, le sue paure e le sue contraddizioni.

Ciò che rende "Collo alto e camere d'albergo" così attuale e penetrante è la sua esplorazione del ruolo della tecnologia nelle relazioni moderne. La Bellezza dipinge un quadro vivido di come i social media e la messaggistica istantanea possano amplificare le emozioni, creare false aspettative e, paradossalmente, aumentare la distanza tra le persone. Il comportamento ambiguo di Rocco, filtrato attraverso lo schermo di uno smartphone, diventa un enigma che Antonia cerca disperatamente di decifrare.

Ma questo romanzo è molto più di una storia d'amore nell'era di Internet. È un'indagine profonda sulla femminilità, sull'identità e sul significato dell'amore in un mondo che sembra aver perso la capacità di connessioni autentiche. Attraverso il percorso di Antonia, la Bellezza sfida gli stereotipi di genere e mette in discussione l'idea che le donne debbano emulare il comportamento maschile per sentirsi libere ed emancipate.

La prosa della Bellezza è al tempo stesso elegante e tagliente, capace di catturare le sfumature più sottili delle emozioni umane. I dialoghi interiori di Antonia sono particolarmente potenti, rivelando la lotta interna di una donna che cerca di conciliare il suo ruolo sociale con i suoi desideri più profondi.

"Collo alto e camere d'albergo" non offre risposte facili o conclusioni rassicuranti. Invece, ci lascia con domande provocatorie sulla natura dell'amore, della fedeltà e dell'autenticità in un mondo sempre più digitalizzato. È un libro che risuonerà con chiunque abbia mai lottato per trovare il proprio posto in un mondo che sembra muoversi troppo velocemente.

In conclusione, questo romanzo di Maria Rosa Bellezza è un'opera coraggiosa e attuale che merita di essere letta e discussa. È una testimonianza del potere della letteratura di illuminare gli angoli più oscuri dell'esperienza umana e di sfidare le nostre percezioni su amore e identità. "Collo alto e camere d'albergo" non è solo un libro da leggere, ma un'esperienza da vivere, un viaggio nell'anima femminile che lascerà il lettore profondamente toccato e riflessivo.

L'ebook è disponibile in esclusiva su Amazon anche per Kindle Unlimited.