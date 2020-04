Calcio "Mon amour"

I calciatori del campionato tedesco saranno i primi a riprendere a giocare fra i Paesi europei.

La data di sabato 9 maggio è stata cerchiata in rosso e, salvo improbabili colpi di scena, da allora all'ultima giornata del torneo Bayern Monaco, Lipsia, Borussia Dortmund e le altre squadre si sfideranno per la vittoria e i relativi tre punti in classifica.

Per contenere il rischio agli atleti di venire contagiati dal coronavirus, la federazione germanica ha stabilito un ferreo protocollo.



L’obbligo di affrontarsi a porte chiuse era scontato, come sarà dovunque il pallone tornerà a rimbalzare in tempi abbastanza brevi.

Viceversa il limite tassativo di 322 persone complessive ammesse in ogni gara della Bundesliga contrasta le nostre abitudini.

I club italiani avrebbero notevoli difficoltà a garantire un numero esatto di presenze, distribuite fra tribuna stampa, protagonisti della partita sul rettangolo verde e fuori dall'impianto sportivo.

Grazie all'indole naturale, i connazionali della cancelliera Angela Merkel, alla guida del governo da 15 anni consecutivi forse anche per il timore degli elettori di radicali novità, non hanno alcun problema a onorare le regole.

Allo stadio potrebbero contarsi l’un l’altro, senza il minimo fastidio. Meritano comunque applausi per la loro serietà.

Carlo Salvadori