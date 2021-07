Continua "SALE... la Musica!" al Sale – Fish and Spirits uno spazio che da oltre quattro anni, è un punto di riferimento a Fiumicino per gli amanti della buona cucina di pesce e del buon bere.

La rassegna ideata dal dj producer romano Gabry Venus, voce di riferimento a Radio Globo ed artista conosciuto nel mondo per la sua house, sabato 24 luglio 2021 prevede un dj set di Georgia Mos, giovane ma già affermata dj producer italiana.

Si è infatti esibita in alcuni tra i locali più importanti al mondo, tra cui il Nikki Beach di Miami, il 1 OAK di New York, il Vip room di Cannes ed il Privilege di Ibiza. Qualche ora fa è tornata ad esibirsi a Cannes, per un party all'Annex Beach in occasione del celeberrimo Cannes Film Festival.

Nel 2016 Georgia Mos ha partecipato a Top Dj (Italia Uno) e successivamente ha fatto ballare molti dei club di riferimento d'Italia, Francia, Albania e Spagna. Nel Marzo 2018 è uscita la sua prima release, "Tan Bueno" su Sosumi Record, presentata direttamente a Miami durante la Winter Music Conference e successivamente si è esibita in altri paesi del mondo, ad esempio in Indonesia, Croazia e Scozia.

Ovviamente, insieme a Georgia Mos, in console ci sarà anche Gabry Venus: spesso si esibiscono insieme, l'hanno fatto anche a Miami. Come se non bastasse, "Tan Bueno", come la più recente "Call 911 (feat. Ella Loponte)", Gabry e Georgia le hanno prodotte insieme.

SALE – FISH AND SPIRITS - Fiumicino

Via della Scafa 144 b/c/d - 00054 Roma - Info: 06.99781293 – www.saleweb.it

LORENZO TIEZZI – UFFICIO STAMPA GABRY VENUS

[email protected] - 339.3433962