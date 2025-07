Il 24 luglio 2025 segna una data che non dovrebbe esistere: l'Earth Overshoot Day. È il giorno in cui l'umanità finisce il "budget ecologico" annuo della Terra, iniziando a vivere a credito. Da qui in poi, ogni risorsa naturale che consumiamo è prelevata dal futuro. È come se spendessimo il doppio dello stipendio a metà mese, ma nel nostro caso non si tratta di soldi: si tratta della capacità della Terra di rigenerare ciò che distruggiamo.



Un debito ambientale che non possiamo permetterci

Secondo il WWF, oggi stiamo consumando risorse come se avessimo 1,8 pianeti a disposizione. Ma ne abbiamo uno solo. Il conto è semplice: superiamo dell'80% la capacità rigenerativa della Terra. E il prezzo lo stiamo già pagando con crisi ambientali sempre più devastanti – dalla perdita di biodiversità alla deforestazione, dal degrado del suolo fino al collasso degli stock ittici e all'accumulo di gas serra. Non è una questione astratta: tutto questo deriva dalle nostre abitudini quotidiane.

Il problema non è nuovo. Nel 1970, l'Overshoot Day cadeva a fine dicembre. Da allora, ogni anno la data si è spostata sempre più indietro, segno di uno sfruttamento crescente e irresponsabile delle risorse. Ora siamo a luglio. Il risultato? Un debito ambientale cumulativo di 22 anni. In pratica, per tornare in pari, la Terra avrebbe bisogno di 22 anni di produttività ecologica ininterrotta – un'ipotesi puramente teorica, perché nel frattempo abbiamo già distrutto foreste, prosciugato mari e causato danni irreversibili. Alcune ferite non guariranno mai: specie estinte, ghiacciai sciolti, ecosistemi collassati.



Serve un cambio di rotta radicale

“Non solo stiamo vivendo ‘a credito' ogni anno, ma abbiamo anche accumulato un enorme debito nei confronti del sistema Terra. Ripagare questo debito – in termini ecologici – è quasi impossibile se continuiamo a ignorarne le conseguenze”, ha dichiarato Eva Alessi, Responsabile Sostenibilità del WWF Italia. “Questa è una chiamata urgente all'azione per cambiare radicalmente il nostro modello di sviluppo, prima che il danno diventi definitivamente irreparabile.”

E non si tratta di allarmismo, ma di dati concreti. Se non cambiamo rotta, il futuro che ci attende è fatto di scarsità, conflitti per le risorse, crollo dei sistemi naturali su cui si basa ogni forma di vita – inclusa la nostra.



#MoveTheDate – Come possiamo invertire la rotta

Non tutto è perduto. È ancora possibile spostare la data e riconquistare l'equilibrio ecologico. Secondo il WWF, per fare in modo che l'Overshoot Day cada il 31 dicembre, dovremmo ridurre l'impronta ecologica globale del 60%. Non è facile, ma è fattibile – a patto di intervenire su cinque settori strategici:

Transizione energetica : abbandonare i combustibili fossili e puntare su fonti rinnovabili .

: abbandonare i e puntare su . Economia circolare : ridurre, riutilizzare, riciclare. Azzerare gli sprechi.

: ridurre, riutilizzare, riciclare. Azzerare gli sprechi. Alimentazione sostenibile: meno carne, più cibo locale, biologico e stagionale.

Mobilità green: trasporto pubblico, biciclette, auto elettriche.

Politiche globali: accordi ambientali vincolanti, seri, ambiziosi.

Bastano poche azioni per fare una grande differenza. Ecco alcuni esempi:

Tagliare del 50% le emissioni di CO₂ ? Sposterebbe la data di 93 giorni.

? Sposterebbe la data di 93 giorni. Ridurre il consumo globale di carne del 50%? +17 giorni.

Fermare la deforestazione? +8 giorni.

Se riuscissimo a guadagnare anche solo 5 giorni all'anno, entro il 2050 potremmo tornare in equilibrio con le risorse del Pianeta.



Un nuovo modello economico o nessun futuro

Alla base di tutto c'è un errore di fondo: il nostro modello economico si basa sulla crescita infinita dei consumi materiali – energia, risorse, materie prime – su un Pianeta dalle risorse finite. È una contraddizione insanabile. Serve un'altra idea di progresso, centrata non sull'aumento quantitativo ma sulla qualità della vita: conoscenza, relazioni umane, diritti, salute degli ecosistemi.

“Dobbiamo smettere di considerare il PIL come unico indicatore di benessere”, conclude Alessi, “e adottare parametri che includano la salute ambientale, il benessere psicologico, la coesione sociale.”



Ogni azione conta

La sfida è gigantesca. Ma la passività è peggio. Non possiamo più permetterci di delegare, rimandare, ignorare. Ogni gesto individuale, ogni decisione politica, ogni scelta industriale può contribuire a cambiare il corso degli eventi.

Il tempo è scaduto. Ma non è ancora troppo tardi. Sta a noi decidere se vogliamo essere parte del problema o della soluzione.

#MoveTheDate – prima che la data non si possa più spostare.







Fonte: WWF Italia