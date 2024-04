L’effetto Puglia/Piemonte fa perdere consensi al PD di Elly Schlein, che cala nei sondaggi nella stessa misura in cui invece sale il M5S di Giuseppe Conte.

Questo il risultato dell’ultimo sondaggio realizzato da Swg per La7.

Nello specifico, i dem perdono lo 0,4% in una settimana e scendono così al 19,4. Mentre i grillini guadagnano lo 0,4 salendo così al 16%.

Insomma, il lavorio ai fianchi del PD di Giuseppe Conte inizia a dare i suoi primi risultati in vista di un futuribile governo di sinistra nel quale l’ex premier e leader dei 5stelle – non essendo vocato a voler essere vita natural durante una forza solitaria di opposizione per manifesta superiorità morale nei confronti di tutti gli altri – presenterà il conto dei suoi voti che se saranno superiori a quelli della Schlein lo riporteranno al vero ruolo al quale ambisce, ovvero quello di Presidente del Consiglio.

Continuando con il sondaggio, si conferma primo partito Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,3 rispetto al sondaggio dell’8 aprile e sale così al 27,2.

A seguire, dopo Pd e M5s, ecco la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2 e si attesta quindi all’8,6; e Forza Italia-Noi Moderati all’8,4 (-0,4).

Sopra la soglia di sbarramento del 4%, in vista delle europee dell’8 e 9 giugno, ci sono anche Stati Uniti d’Europa di Matteo Renzi al 5,2 (-0,1), Azione di Carlo Calenda al 4,2 (+0,2), e Verdi-Sinistra al 4,1 (+0,2).