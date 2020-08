Gara di fine estate CSEN: un appuntamento per gli appassionati degli sport cinofili ma anche per curiosi amanti dei cani.

La stagione volge al termine ma a Cinisi ci si prepara per due meravigliose serate insieme a tutti gli sportivi e i loro amici a quattro zampe.

Nella cornice naturale dell'Azienda Agricola Siino delle Rose (sponsor dell'evento), avranno luogo in notturna le gare di agility riconosciute per le graduatorie CSEN, in presenza del giudice ufficiale Marco Riccioli.

Approfittando del fresco serale, vedremo gareggiare binomi provenienti da tutta la Sicilia. Border Collie, Jack Russell, ma anche Golden Retriever e meticci.

Per informazioni e prenotazioni, telefonare al +39 347 728 5861