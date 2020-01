Persone a terra, sanguinanti, nei video iraniani pubblicati sui social che ci informano che la protesta iniziata tre giorni fa contro il governo per il ritardo nel voler ammettere l'abbattimento per errore del Boeing ucraino è ancora in corso e che le forze di sicurezza hanno iniziato a far uso delle armi, oltre che dei gas lacrimogeni, per disperdere la protesta.





#IranProtests2020 continues for 3rd day by Sharif University Students

They expressed outrage &anger at Mullahs' Regime & chanted,

“Death to Dictator”

"Cannons, tanks, firecrackers are no longer effective, mullahs must get lost"

“They killed our best & put mullahs in their place.” pic.twitter.com/fvvvk1ZCx7