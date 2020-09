Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, come comunicato in una nota, a seguito della riunione dell'Unità di Crisi tenutasi giovedì, ha firmato una nuova ordinanza con ulteriori misure per la prevenzione e la sicurezza in relazione al contagio da coronavirus.

Quindi, con decorrenza dal 24 settembre 2020 e fino al 4 ottobre 2020, fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione, è stato disposto l'obbligo di indossare sempre la mascherina all'aperto, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto).

"Occorre ripristinare immediatamente comportamenti responsabili, a maggior ragione con l'apertura delle scuole", ha dichiarato il Presidente De Luca. "Se vogliamo evitare chiusure generalizzate è necessario il massimo rigore".

L'obbligo della mascherina rimane escluso per i bambini al di sotto dei sei anni, per i portatori di patologie incompatibili con l'uso della mascherina e durante l'esercizio in forma individuale di attività motoria e/o sportiva.