Non può esistere l’estate senza il dominio musicale di un tormentone, che accompagna, risveglia e ristora persone di qualsivoglia età, cultura e ceto lungo le afose giornate e serate della stagione canicolare. Da molti anni a questa parte uno dei sovrani incontrastati è indubbiamente Joe Bertè, il quale ha creato il brano dal titolo “Candela” per riportare allegria e dolcezza nei cuori di chi lo ascolta.

“Ho deciso di intitolarlo così, perché nel gergo cubano candela è inteso come qualcosa di caldo, caliente e pertanto vuole simboleggiare l’infuocata stagione estiva; – ha chiosato il celebre Joe Bertè – ma potrebbe anche indicare che riscalda la pista da ballo con i suoi ritmi latini mescolati con la tek house, attualmente molto di tendenza”: infatti, il videoclip, che accompagna la traccia, è caratterizzato da splendide ragazze risvegliatesi come da un lungo letargo, le quali giocano, scherzano e danzano con smisurata energia, genio creativo di un’allegoria del mondo musicale, che, come un’araba fenice, pervicace simbolo della resilienza, rivede la luce della felicità restituendo fulgore al mondo della nightlife, che, come sostiene Joe Bertè, ha subìto negli anni trascorsi tantissimi problemi agli addetti ai lavori per la pandemia da Covid-19.

“Auguro a tutti i colleghi una grande ripartenza proprio in questa estate 2023”: è il suo appello per il ritorno ad una gaia normalità. Il pezzo, attualmente alla posizione numero 8 fra i più venduti in Italia, al numero 12 in Svizzera ed al settimo posto a Taiwan, nonché supportato da molte radio italiane ed estere, è nato sotto l’egida dell’etichetta discografica “New Music Group” del famosissimo discografico Pippo Landro, che ha fatto la storia della dance durante gli anni ’90 e continua ancora oggi a fare la differenza, è disponibile in tutti gli store digitali del mondo ed il cui ascolto permetterà di apprezzare il benefico potere della musica, idonea a far vivere ancora una volta con immensa spensieratezza l’attuale stagione estiva.