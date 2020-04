Il 2019 ha registrato più di 5 milioni di contratti di smart mobility in Italia, fra noleggi e car-sharing. Non a caso, il giro d’affari ha superato i 6 miliardi di euro, con il nord Italia a fare da traino e un mezzogiorno che comunque mostra numeri in crescita. Il mercato del noleggio in Italia è quindi frizzante, soprattutto se si tiene in considerazione che la crescita riguarda sia i veicoli commerciali sia le auto e i pulmini. D’altra parte, le recenti restrizioni hanno influenzato i volumi registrati dal settore, ma il mondo del noleggio non ha mai chiuso i propri battenti, vista l’utilità fornita a chi ha necessità di spostarsi.

In questo contesto si inserisce Tinoleggio.it, piattaforma web nata a Milano nel 2011, che offre noleggi a breve termine per auto, pulmini e furgoni. La società, mettendo al primo posto il rapporto umano con i propri clienti e partner, sfida apertamente il modello di business dei colossi del web presenti sul mercato, in primis Booking.com e Expedia.

Tinoleggio.it gestisce infatti direttamente tutte le pratiche di customer care, relative agli eventuali problemi nell’utilizzo della piattaforma da parte dei clienti, senza alcuna delega a società terze o all’intelligenza artificiale. Lo stesso vale per il rapporto con i noleggiatori partner: ciascuno di loro viene trattato con le giuste attenzioni, anche se i noleggi sviluppati non sono numerosi.

Grazie a queste accortezze, la società ha raggiunto una soglia molto alta di utenti e partner che continuano ad utilizzare la piattaforma, dopo un primo periodo di collaborazione.

“Tinoleggio.it è sempre voluta essere in primis una famiglia, sia nel rapporto con i nostri collaboratori, ma anche nel rapporto con i nostri clienti e partner. Non è un caso che molti piccoli noleggiatori abbiano cominciato ad affacciarsi alla vendita online grazie alla nostra piattaforma e, passati gli anni, ora abbiano più che raddoppiato le loro vendite complessive. Grazie ai risultati e all’attitudine collaborativa della nostra azienda, molti di loro si sentono come membri della nostra famiglia” ci dice Roberto Lacchini, amministratore di Tinoleggio.it. “Lo stesso vale per i nostri clienti, abbiamo puntato fortissimo sulla gestione diretta e responsabile delle attività di customer care e il mercato, nel corso del tempo, ci ha sempre premiato. Tanti dei nostri clienti sono tali da anni e lo continuano a essere perchè sono felici di collaborare con una società umana e con i piedi per terra come la nostra” conclude Lacchini.

Tinoleggio.it è attualmente attiva sul mercato italiano, dove sviluppa il 90% dei mezzi noleggiati, ma è anche presente su alcuni mercati esteri, con quote di mercato in crescita in Spagna, Francia, Portogallo e Inghilterra.

Maggiori informazioni su Tinoleggio:

TiNoleggio srl è nata all'inizio del 2011 da un gruppo di imprenditori Italiani uniti dalla passione per la tecnologia e l'innovazione. La società sviluppa attualmente più di 200.000 giornate-noleggio all’anno, con una crescita del 15% anno su anno. Tinoleggio si sta attualmente rafforzando sul mercato italiano, grazie a prodotti costruiti ad-hoc per realtà aziendali e tour operator. Oltre a questo, la società punta allo sviluppo all’estero, con un focus particolare sui mercati europei.