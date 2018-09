Piotta, con la seconda metà del nuovo album Interno 7 parte anche il tour

Disponibile da venerdì 28 settembre nelle piattaforme digitali e CD con bonus track nei negozi, la seconda parte di Interno 7, il nuovo album di Piotta. Dopo le prime sei tracce pubblicate solo in digitale come Lato A, sono ora disponili anche le restanti sette canzoni che completano Interno 7, il nono album di studio di Piotta.

La produzione, sempre affidata a Emiliano Rubbi, crea un filo conduttore con i precedenti capitoli discografici, proiettando però le peculiarità musicali di Piotta verso una nuova dimensione che unisce rap e cantautorato. Se le prime sei tracce sono completamente inedite e senza featuring, quelle del Lato B comprendono la collaborazione con Benjamin Stanford, universalmente conosciuto come Dub FX, il rap del compianto Primo Brown, con il quale Tommaso ha abbracciato amicizia e percorso professionale, nel remake di Un'estate ed è finito e il remake di Di Noi, brano per lui composto ad un anno dalla prematura scomparsa. E poi ancora l'emozionale Piazzale Lagosta 2018, una nuova versione della ballad Sempre Là, l'inedita title track e Il primo sogno, rispettivamente con il poeta anonimo romano Er Pinto e gli amici musicisti e attori dell'Orchestraccia (Luca Angeletti, Giorgio Caputo, Marco Conidi, Edoardo Pesce), con i quali ha condiviso in più di un'occasione palchi e serate.

La pubblicazione del nuovo album Interno 7 sarà accompagnata dal tour invernale che Piotta intraprenderà assieme alla band composta da Claudio Cicchetti (batterie), Francesco Fioravanti (chitarre), Benjamin Ventura (basso synth, tastiere) e Stefano Marvel Mex Tasciotti (cori, rap).

Di seguito le prime date del tour in continuo aggiornamento:

27/10 The Cage - Livorno

2/11 Splinter - Parma

3/11 Colorificio Kroen - Verona

9/11 Mercato Sonato - Bologna

10/11 Heartz Club - Fermo (FM)

16/11 Hall - Padova

17/11 CSA Magazzino 47 - Brescia

23/11 Magazzini Fermi - Aversa (CE)

24/11 Largo Venue - Roma

30 /11 Crazy Bull - Genova

7/12 Hiroshima - Torino

8/12 Magnolia - Milano15/12 Swamp Club - Carrara (MS)22/12 Officine Utopia - Ceccano (FR)