Quasi 1,3 milioni di contagiati e 80mila decessi con i nuovi casi che giornalmente oscillano tra i 25mila e i 30mila. Questi sono i dati ad oggi della pandemia di Sars-CoV-2 che sta devastando gli Stati Uniti... anche dal punto di vista economico.

Secondo gli ultimi dati forniti dal Dipartimento del Lavoro, il tasso di disoccupazione in America, che a febbraio era al 3,5%, lo scorso mese è salito al 14,7%, e in base alle previsioni, a maggio dovrebbe raggiungere addirittura il 20%, entrambi record negativi mai raggiunti in Usa in precedenti occasioni di emergenza.

E a causa della devastazione economica, il presidente Trump ha spinto i governatori dei vari Stati a "riaprire", al di là dell'andamento del contagio. Il messaggio è stato accolto dai governatori repubblicani e adesso si teme che il numero di nuovi casi in America possa aumentare nei prossimi giorni.

La California, che è stato in Usa il primo Stato a imporre misure di confinamento ai propri residenti a partire dal 19 marzo, ha parzialmente iniziato a togliere le misure di confinamento. Librerie, gioiellerie, negozi di abbigliamento, negozi di articoli sportivi, fioristi, ecc. hanno avuto l'autorizzazione a riprendere la loro attività, seppure dovendo seguire alcune precauzioni, così come gli impianti di produzione e stoccaggio. Secondo il governatore dem, Gavin Newsom, la California è riuscita ad appiattire la curva dei nuovi contagi nelle ultime settimane, permettendo in tal modo di procedere in sicurezza al graduale riavvio dell'economia.

In altre parti del Paese non accade altrettanto e anche la Casa Bianca, adesso, è a rischio contagio, dopo che il cameriere personale del presidente Donald Trump è risultato positivo al test del coronavirus. Ed è stato lo stesso Trump ad informare i giornalisti che anche Katie Miller, addetta stampa del vicepresidente Mike Pence, è risultata contagiata dalla Covid. La Miller, tra l'altro, è sposata con Stephen Miller, consulente di Trump e responsabile della politica sull'immigrazione.

"Abbiamo preso ogni singola precauzione per proteggere il presidente", ha detto poi ai giornalisti il ​​portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany. nei prossimi giorni vedremo se ci sono riusciti.