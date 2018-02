The Loft by Don Cash, ogni mercoledì sera su m2o TV

The Loft è un nuovo programma in onda da qualche settimana su m2o TV (Sky canale 712) e sulla pagina Facebook ufficiale di m2o radio. E' uno show dedicato all'hip hop e alla sua cultura, soprattutto ai protagonisti della nuova scena italiana. A condurlo c'è Don Cash, che su m2o già fa parte della squadra di Music Zone al fianco di Provenzano Dj e Renèe La Bulgara, in onda dalle 2 alle 4, dal lunedì al venerdì. Per Music Zone, che è l'altro show tv di m2o, ogni giorno Don Cash crea 15 nuovi testi e freestyle a 128 e 90 bpm. In The Loft invece Don Cash incontra tanti artisti italiani. Tra i tanti ospitati in studio a The Loft nelle scorse settimane ci sono nomi importanti come Laioung, The RRR Mob Mr.Rain, TY1, Mostro, Sercho aka Ser Travis, Astol e Junior Cally.

Don Cash non è attivo solo in radio. E' anche un rapper in spanglish molto affermato e ha prestato il suo flow a brani di successo come Mojito, Ahi Na Ma, Carry On ed Abusadora. Don Cash è poi uno degli artisti di punta di Touch Down Ibiza. Questo super party, prodotto da Level Up, oltre ad infiammare l'isla blanca, sta pure facendo ballare l'Italia in un tour infinito… Vivere i party Touch Down è un gran bel modo di sentire l'energia di Don Cash da vicino.

www.facebook.com/TheLoftM2O

www.facebook.com/DonCashOfficialPage

http://www.levelupmilano.it/artisti/don-cash/