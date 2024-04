Zorro, l'iconico eroe mascherato, torna a cavalcare per la gioia dei fan con una nuova serie tv targata Prime Video e Mediaset. La serie, intitolata semplicemente "Zorro", è stata rilasciata sulla piattaforma streaming il 25 gennaio 2024 ed è composta da 10 episodi carichi di azione e avventura. Prossimamente andrà in onda anche su Canale 5.

Trama:

Ambientata nella California del 1890, la serie segue le vicende di Diego de la Vega, un giovane aristocratico che, dopo un periodo di formazione in Spagna, torna nella sua terra natale per ritrovare la sua famiglia in rovina e la sua gente oppressa dal tiranno Don Rafael Montero. Incapace di rimanere indifferente alle ingiustizie, Diego assume l'identità di Zorro, un vigilante mascherato che combatte per i deboli e punisce i corrotti.