Di recente uno studio francese ha messo in evidenza che i sintomi della Covid -19, dovuti al coronavirus che sta imperversando nel mondo, possono permanere anche fino a 30 / 60 giorni dalla comparsa delle prime manifestazioni cliniche.

Praticamente, si è osservato che molti sintomi in caso di malattia non grave permangono in oltre i due terzi dei pazienti per oltre uno o due mesi. Molte evidenze già orientavano verso questi risultati in tutto il mondo.

Infatti, era conosciuto, ad esempio, lo stato di stanchezza (astenia) che molti lamentavano anche dopo la ripresa da una Covid non grave e la perdita per lungo tempo della capacità di percepire odori e sapori, nonché generiche difficoltà respiratorie.

Ricercatori francesi, al riguardo, hanno pubblicato un interessante articolo su Clinical Microbiology and Infection.

Questi ricercatori hanno seguito 150 pazient affetti da Covid non grave per 60 giorni. I sintomi più comuni all'esordio della malattia erano sintomi simil-influenzali (87%, 129/150), anosmia / ageusia (59%, 89/150) e febbre (51%, 76/150).

“Questo studio ha mostrato che il decorso a medio termine di 150 pazienti con COVID-19 lieve o moderato era sfavorevole: due terzi dei pazienti riferivano ancora sintomi a D30 e D60 e più di un terzo si sentiva ancora malato o in una condizione clinica peggiore a D60 rispetto all'esordio di COVID-19. Questi sintomi prolungati erano significativamente associati a età compresa tra 40 e 60 anni, ricovero ospedaliero all'esordio dei sintomi, COVID-19 grave e dispnea o auscultazione anormale” Gli autori descrivono nel loro studio “ dopo 30 giorni, la metà dei pazienti si sentiva ancora malata o in una condizione clinica peggiore rispetto a prima della comparsa dei sintomi e il 7% riferiva astenia grave (3,1% a D60). Un terzo dei pazienti presentava invece dispnea e circa un sesto aveva dolore toracico”.

Inoltre...“una marcata risposta infiammatoria associata al COVID-19 sintomatico potrebbe promuovere una convalescenza così prolungata e sintomi persistenti. Alcuni autori suggeriscono anche la possibilità di un disturbo da stress post-traumatico dopo COVID-19, che potrebbe contribuire a un'esperienza più prolungata di sintomi come astenia o scarso benessere”.

La conclusione è che... “con questo studio osservazionale che ha consentito il follow-up prospettico di 150 pazienti con COVID-19 non critico, siamo stati in grado di valutare l'evoluzione della malattia e dimostrare che anche la presentazione più lieve era associata a sintomi a medio termine che richiedono un follow-up. Pertanto, la pandemia COVID-19 comporterà un carico di cure molto tempo dopo la sua fine”.



Qui è possibile leggere il lavoro scientifico completo

https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(20)30606-6/fulltext#%20