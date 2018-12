Capodanno Pelledoca - Milano: Happiness, Love & Money con Joe T Vannelli, Vannelli Bros, Silvano Delgado, Cesareo Ceo. E un menu d'eccellenza

A Capodanno 2019? Pelledoca Music & Restaurant - Milano propone un party che è tutto un programma e che ha un titolo decisamente perfetto per questo periodo: Happiness, Love & Money. Ovvero felicità, amore e soldini… tutto ciò che ognuno di noi meriterebbe. Il menu è all'altezza delle aspettative di chi vuol vivere una serata da sogno (dalle ostriche al rombo, dal filetto di manzo ai dolci, c'è tutto. Tutto il menu è disponibile qui sotto). Alla musica, oltre agli artisti sempre protagonisti al Pelledoca, ovvero Dj Peter K e Giancarlo Romano Voice, c'è pure il sax di Cesare Ceo, capace di far sognare poi scatenare chiunque... e non solo.

Il team artistico del Capodanno 2019 Pelledoca - Milano era già forte, ma agli artisti sopra citati si sono aggiunti Joe T Vannelli, i Vannelli Bros e Silvano Delgado. Il primo non ha certo bisogno di presentazioni, visto che è uno dei pochissimi dj producer italiani specializzati in house dalla carriera davvero internazionale, un simbolo di questo genere musicale che da sempre in console mescola ritmo e melodia. Con lui si esibiscono anche i suoi figli, i Vannelli Bros, che da tempo ormai fanno ballare i top club di Milano e non solo, sempre con sonorità particolari. Silvano Delgado, infine, è uno dei percussionisti più attivi e stimati del panorama italiano e non solo. Il suo sound e la sua energia fa scatenare dischi e club in mezzo mondo.



Evento Facebook Capodanno Pelledoca - Milano

Menu Capodanno Pelledoca

Prezzi e modalità di partecipazione al Capodanno Pelledoca Milano

Ore 20:30 Gran Cenone di Capodanno € 100 incluso brindisi (prenotazione e caparra obbligatoria). Dalle ore 23:30 ingresso con prenotazione per tavoli dopocena (da euro 200 con una bottiglia per ogni 5 persone; prenotazione e caparra obbligatoria). Ticket di ingresso anticipato con cons. 25 euro a persona (si può accedere anche dopo mezzanotte senza fila). Dalle 00:15 apertura disco ingresso con selezione alla porta per chi non ha prenotato.