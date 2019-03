Formula 1. Conclusi i test invernali a Barcellona: Vettel il più veloce

Si sono conclusi questo venerdì in Catalogna, sul Circuito di Barcellona, i test invernali a due settimane dal via della nuova stagione di Formula 1 che inizierà con il Gran Premio d'Australia.

In questa sessione i piloti hanno provato a spingere ed i tempi sono stati sicuramente interessanti. La Ferrari di Vettel, con 1:16.221, è riuscita ad essere più veloce di un decimo rispetto al tempo di qualifica che lo scorso anno, sullo stesso circuito, è valso al tedesco il terzo posto in griglia, ed anche la più veloce tra i tempi di giornata.

Prima Bottas e poi Hamilton, con le rispettive Mercedes, hanno tentato di replicare il tempo della Ferrari, ma solo Hamilton, è riuscito "quasi" a farcela, piazzandosi dietro a 3 millesimi di distacco.

Vettel, però, non è riuscito a migliorarsi perché un problema elettrico, impossibile da risolvere in poco tempo, ha fermato la sua monoposto tanto da impedirgli di scendere in pista nella sessione pomeridiana. Così la Ferrari che per le prove era scesa in pista con una sola vettura ha terminato in anticipo il test.

Comunque, in base ai risultati, sui tempi da qualifica la battaglia per il titolo 2019 sembra ancora limitata a Ferrari e Mercedes. Indietro è apparsa la Red Bull, con il nuovo motore Honda che rispetto alla scorsa stagione è comunque apparso affidabile.

Buone le prestazioni odierne di Renault, Toro Rosso e McLaren che hanno fatto registrare distacchi inferiori ai 7 decimi dal miglior tempo di Vettel.

Adesso, prossimo appuntamento a Melbourne, con le macchine in pista a partire dall'8 marzo.