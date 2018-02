Anche Catrina Davies insieme a Marco Pintavalle al the Club per Fidelio Milano, il martedì notte della città

Martedì 20 febbraio 2018 a Fidelio Milano @ The Club, lo storico martedì notte della città viene presentato il nuovo singolo del dj producer siciliano Marco Pintavalle. Ovvero si balla forte, fortissimo. Il pezzo si chiama "Jango La" ed è perfetto per muoversi a tempo di afro dance, percussioni e ritmi folli. Il brano ha un'atmosfera che cita direttamente alcuni grandi successi anni '80 in ambito pop dance e mette il sorriso mentre fa ballare. "Jango La" esce su Ego, piace molto ad m2o che l'ha programmata più volte e mette davvero energia...

Non è l'unica bella sorpresa per Fidelio Milano, il party che da 18 anni ogni anni fa scatenare la città e non solo. Infatti passa a trovare la Fidelio Family anche Catrina Davies, che di Fidelio è stata lungo resident. Conosciuta anche da chi non frequenta i club per la sua partecipazione al Grande Fratello, Catrina è ormai da tempo una dj internazionale di successo. Ad esempio, a novembre 2017 ha suonato al Ministry Of Sound, uno dei locali più importanti al mondo, per Audio Rehab. E' di casa, con il suo sound a metà tra house, electro underground e funky ad Ibiza. Ad esempio, da tempo il suo radioshow "The Remedy" va in onda dalle 17 alle 18 su Pure Ibiza Radio con David Moreno. Come se non bastasse, Catrina Davies ha aperto i dj set di star come Steve Angello e Sebastian Ingrosso e si è esibita in molti dei più importanti club italiani ed europei.

Tra tante novità e tante meteore, i party Fidelio Milano mettono da sempre insieme tutti coloro che di martedì notte non riescono o non vogliono dormire. Addetti ai lavori di locali e ristoranti che per almeno una volta la settimana vogliono divertirsi, modelle in libera uscita, studenti, imprenditori. Fidelio mette insieme tutti, col sorriso, in un'atmosfera scatenata. Sembra così facile, ma non lo è affatto e per questo dopo 18 anni lo staff Fidelio non ha alcuna intenzione di smettere di far ballare Milano. La squadra Fidelio è sempre scatenata: suonano la loro personale selezione di tutto ciò che fa ballare Ale Bucci, Stefano Pain e Semi Trabelsi, alla voce invece si alternano Johanna Martes Vidal & Pietro Civera. Foto: Bruno Garreffa.

