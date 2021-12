Di seguito il resoconto della conferenza stampa dove i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, hanno illustrato le ragioni dello sciopero generale fissato dalle due organizzazioni per il prossimo 16 dicembre.

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini:

"Nella manovra economica le risorse maggiori vengono date ai redditi più alti: questo secondo noi è sbagliato. Al contrario bisogna investire sulla sanità pubblica, la scuola e l'istruzione. Vanno fatte assunzioni nella sanità e nel pubblico impiego. ... Giustizia significa anche dire basta alla precarietà: questo è l'altro grande tema e la critica che facciamo ai provvedimenti. L'80 per cento delle assunzioni quest'anno sono state fatte con contratti precari. Per noi ciò non è accettabile. ...Ripresa per chi? Quale nuovo modello si deve affermare? Noi chiediamo di cancellare le forme di assunzione che sono solo precarietà. La forma per assumere le persone deve essere una: fondata sulla formazione e sulla prospettiva della stabilità. Occorre rimettere al centro giovani e donne. ...Nella legge di bilancio ci sono anche cose buone, raggiunte grazie al contributo dei sindacati. Ma è molto significativo quello che manca: non c'è una vera riforma fiscale, del mercato del lavoro, una seria lotta all'evasione. Dopo tanto tempo che lo chiediamo, ancora manca il decreto contro le aziende che fanno delocalizzazioni. ...Dopo aver parlato con noi riguardo al fisco, il governo ha colto che c'è qualcosa che non va. Poi però la maggioranza ha bocciato le richieste di cambiamento, che andavano tutte a favore dei redditi più bassi. Ovvero la maggioranza ha bocciato l'idea di introdurre un minimo di solidarietà: un elemento molto grave, che deve far riflettere tutta la politica, la quale non sta tenendo conto della situazione reale del Paese. C'erano otto miliardi a disposizione ma il governo si è presentato da noi con un accordo già fatto. Quando parliamo di Irpef, deve essere chiaro che il 90 per cento la pagano lavoratori dipendenti e pensionati: va discusso con i sindacati che queste persone le rappresentano. Intervenire sulla materia senza permettere di discuterne è un errore molto grave. Se questo è il primo passo verso la riforma fiscale, noi non siamo d'accordo. ...Sulle pensioni l'esecutivo si era impegnato ad aprire un tavolo per superare la riforma Fornero. Tavolo che non è ancora stato aperto. Il metodo ci preoccupa: se arrivano al confronto con l'intesa già chiusa tra i partiti della maggioranza, questo significa uccidere le parti sociali. Noi da tempo abbiamo presentato la nostra piattaforma unitaria: andiamo in piazza per sostenerla, per riaffermare le richieste che finora non sono state accolte. ...Giudichiamo i governi per quello che fanno, non per chi li compone. Se un governo taglia il rapporto con le parti sociali, noi lo diciamo: le diseguaglianze si combattono aiutando chi sta peggio, non chi sta meglio. Si può trattare, dialogare e scioperare. Siamo pronti a parlare col governo di tutto, ma ci devono essere cambiamenti molto forti. Non siamo indisponibili al confronto prima dello sciopero, ma sia prima che dopo pensiamo che il confronto si debba fare su basi diverse. ...Ci mobilitiamo per rimettere al centro l'idea che la giustizia debba essere la base per riformare questo Paese. Una giustizia vera: economica, sociale e dei diritti. Dalla pandemia dobbiamo uscire con un nuovo modello: al mondo del lavoro va riconosciuto il contributo fondamentale che ha portato in questo anno e mezzo di pandemia. ...Ci rivolgiamo al governo, affinché tenga conto dei bisogni del mondo del lavoro, in particolare dei giovani, delle donne e del Mezzogiorno".



Le stesse argomentazioni sono state ribadite dal segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri:

"Abbiamo apprezzato il lavoro costante fatto dal presidente Draghi nel confronto con le parti sociali - ha spiegato -, ma riteniamo che il governo non abbia dato tutte le risposte che noi ci aspettavamo sui temi più importanti".