La serie Galaxy Note di Samsung si caratterizza da sempre per un comparto hardware di ottimo livello, un display di altissima qualità, un comparto fotografico superlativo e l'integrazione della S Pen.

E proprio la S Pen rende gli smartphone di questa serie unici, visto che sul mercato non ci sono delle vere alternative.

Con i nuovi Galaxy Note20 e Galaxy Note20 Ultra 5G Samsung ha deciso di fare un ulteriore passo in avanti per rendere questi dispositivi ancora più esclusivi, anche se il vero re della serie è il Galaxy Note20 Ultra 5G che non presenta compromessi di nessun tipo (o quasi).





Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Note20

Display: Super AMOLED Plus, 6.7″, Full HD+, refresh rate 60Hz

CPU: Exynos 990

GPU: Mali-G77 MP11

RAM: 8GB

Memoria interna: 256GB (non espandibile)

Sistema operativo: Android 10 con interfaccia personalizzata OneUI 2.5

Connettività: dual SIM, 5G (standalone e non-standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5, GPS / A-GPS / Beidou / Glonass / Galileo, NFC

Fotocamera posteriore: tripla (12MP, f/1.8 + 12MP, f/2.2, sensore grandangolare, FOV 120° + 64MP, f/2.0, teleobiettivo con zoom fino a 30x Super Resolution Zoom, OIS), flash LED

Fotocamera frontale: 10MP, f/2.2

Batteria: 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W ed alla ricarica wireless rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, Wireless DeX, certificazione IP68



Caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy Note20 Ultra

Display: Dynamic AMOLED, 6.9″, WQHD+, refresh rate 120Hz

CPU: Exynos 990

GPU: Mali-G77 MP11

RAM: 12GB

Memoria interna: 256/512GB (memoria espandibile)

Sistema operativo: Android 10 con interfaccia personalizzata OneUI 2.5

Connettività: dual SIM, 5G (standalone e non-standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5, GPS / A-GPS / Beidou / Glonass / Galileo, NFC

Fotocamera posteriore: tripla (108MP, f/1.8 + 12MP, f/2.2, sensore grandangolare, FOV 120° + 12MP, f/3.0, teleobiettivo con zoom fino a 50x Super Resolution Zoom, OIS), flash LED

Fotocamera frontale: 10MP, f/2.2

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45W ed alla ricarica wireless rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, Wireless DeX, certificazione IP68

