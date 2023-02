Dopo il lusinghiero riscontro avuto col primo appuntamento dedicato alla lettura del volume di Antonio Lesignoli, "L'Esercito della salvezza. Una introduzione", la Compagnia del Vangelo di Palermo, guidata dal pastore e giornalista Davide Romano, rilancia l'iniziativa del book club di letture cristiane con un volume davvero speciale scritto dal prete di frontiera padre Cesare Rattoballi, amico e confessore del giudice Paolo Borsellino, "Servo per amore. Saggio per una Teologia e per una Spiritualità del servizio", pubblicato dalle Edizioni La Zisa. Il testo è impreziosito dalle prefazioni di Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, e di Vito Impellizzeri, docente di teologia.

La Compagnia del Vangelo, che s'ispira alla predicazione e all'esempio del martire di mafia don Pino Puglisi, è una comunità informale di cristiani unita dal solo desiderio di servire il Signore nei suoi poveri. Collabora con le suore del Boccone del Povero di Giacomo Cusmano, la Comunità di Sant'Egidio, la Chiesa Anglicana e la Chiesa Mennonita di Palermo.