Adesso impazza il politicamente corretto. Nato diversi anni fa, ora è praticamente esploso.

Si abbattono/imbrattano le statue di Cristoforo Colombo e Indro Montanelli, per i loro rapporti con i nativi americani e con le ragazze abissine, si criticano i baci non consenzienti rappresentati nella fiaba La bella Addormentata nel bosco, si critica Biancaneve e i sette nani in quanto in nani vengono definiti tali e non "verticalmente svantaggiati" e via farneticando.

Bene se così deve essere sarebbe finalmente ora di prendere in mano una bella revisione della Bibbia e della cosiddette "sacre" scritture dove tra l'altro si legge (così, assolutamente a caso):

Dal Libro della Genesi (Gen 3, 16)

Poi disse alla donna: "Moltiplicherò le doglie delle tue gravidanze; partorirai i figli nel dolore, tuttavia ti sentirai attratta con ardore verso tuo marito, ed egli dominerà su di te".Dalla Prima Lettera ai Corinti (1 Cor 14, 34 - 35)

le donne nelle riunioni tacciano, perché non è stata affidata a loro la missione di parlare, ma stiano sottomesse, come dice la legge. [35] Se vogliono essere istruite in qualche cosa, interroghino i loro mariti a casa, perché è indecoroso che una donna parli in un'assemblea.

E si potrebbe continuare così all'infinito. Attendiamo fiduciosi!