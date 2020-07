Oggi vi parliamo di telenovelas e dell’opportunità data agli appassionati del genere di poter rivedere tutto quello che è la storia delle produzioni “cult“.

A lanciare l’iniziativa è Donna Tv, canale 62 del digitale terrestre, emittente quasi completamente dedicata alle serie di maggior successo del genere, intervallate da altri programmi tutti destinati al pubblico in rosa.

Il palinsesto di Donna Tv, vede quotidianamente l’alternarsi di storie d’amore che permettono un tuffo nel passato a chi ha già vissuto queste emozioni.

Ogni giorno viene proposta ad esempio la telenovela “Un Volto, Due Donne”, prodotta in Venezuela nel 1987 e con protagonista Mariela Alcalà. L’iconica Andrea Del Boca è invece presente sul canale grazie a Perla Nera, suddivisa in 200 puntate andate in onda, in Argentina, tra il 1994 e il 1995.

E come dimenticarsi de La Signora in Rosa? Al centro della scena, in questa proposta televisiva del 1986, c’era invece Jeanette Rodriguez Delgado, tra le attrici del genere di maggior successo. Per chi volesse, la travagliata storia di Gabriela viene riproposta da Donna Tv alle 18.00 e alle 23.30.

Non mancano nemmeno le storyline più drammatiche di La Forza dell’Amore, incentrata sulla figura della sordomuta Azzurra, interpretata da Araceli Gonzalez nel 1994 per 195 episodi e trasmessa da Rete 4 l’anno successivo. Appuntamento alle 13.30 e alle 19.00.

Infine, il canale offre due telenovelas agli antipodi: Dancin’ Days del 1978, con Sonia Braga nei panni di Julia De Souza Matos, e la più moderna 099 Central del 2002 con Facundo Aranà e Nancy Duplaa. Per guardarle bisogna sintonizzarsi ogni giorno alle 12.30, per la prima, e alle 7.00 e a mezzanotte per la seconda. Insomma, ce n’è per tutti i gusti.

Ma su Donna Tv, tra i tanti programmi al femminile, ci sono anche Novela News e Mi Amor, interamente dedicati ai fan delle telenovelas con new, anteprime, novità, interviste e approfondimenti sui divi delle serie sudamericane. E a condurli, i bravi Daria Graziosi e Salvatore Sposito, veri esperti e appassionati del genere.