“USB 4.3” è il primo album di Michele Perri, in arte Strano, dal 4 marzo nei principali store digitali. Nel disco sono presenti 8 brani, scritti e composti dallo stesso cantautore calabrese, più tre canzoni celebri, tra cui una in inglese. Il titolo “USB 4.3”: USB è l’acronimo di “Un sogno bellissimo” (terza traccia dell’album); 4.3 ha un significato multiplo, in primis l’album esce il 4 marzo! Ma sappiamo anche che all’età di 43 anni Strano stravolge la sua vita e si dedica alla sua vera passione di sempre: la musica.. la sua musica!

Le tracce sono tutte legate da un filo conduttore, l’amore, che nei vari brani il cantautore coglie sotto vari aspetti; Il flirt, l’innamoramento, la passione, ma anche la sconfitta in amore, la consolazione e il conforto, fino ad arrivare all’Amor Proprio.. che Strano definisce la più grande e vera forma d’amore.

Tracklist

01. Giocare insieme a te

In questo brano Strano ripensa ad una sua emozione vissuta nei confronti di una donna con la quale voleva solo giocare.. niente di serio.. e la cosa era reciproca.. ma con il fuoco ci si può bruciare facilmente!!! Ed è qui che Strano comincia a sentire che quel gioco si era trasformato in un sentimento profondo.. tanto da “travolgere le lacrime..”

02. Occhi

Un brano che rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore. Attraverso un semplice taglio di capelli, l’artista nota una nuova espressione degli occhi di una donna e, soffermandosi su questi, ne resta meravigliato. Scopre che lei è innamorata di lui e viceversa. Tutto questo solo attraverso i suoi occhi che il cantautore scopre essere parlanti e proprio da questi riesce a vedere chiaramente la sua anima e percepire le sue emozioni..

03. Un sogno Bellissimo

Strano, in questo brano, racconta la storia di un uomo che nella sua totale “disperazione” dovuta all’estremo amore che prova per la sua ex compagna di vita, ferma il tempo e comincia a vivere un sogno.. che per lui è bellissimo..

04. Dentro te

Questo brano è un blues dal sapore anni ’60, “rinfrescato” ed attualizzato, che Strano descrive come un inno all’amor proprio. “Dentro te parla di come chiunque, nei momenti di sconforto o depressione, può e deve stare sereno.. perché presto arriverà quest’immenso amore, che ciascuno di noi ha innato in sé, l’Amor proprio, che ci coccolerà e ci farà rimettere in moto..”

05 . Ti voglio fare l’amore

In questo brano, Strano descrive le sensazioni che prova un uomo quando perde la testa per una donna! Un brano Pop/Rock, con ritmo deciso.. a sottolineare la perdita di controllo di quest’uomo..

06. Sognare

In questo brano Strano si sposta su un genere pop elettronico, condensato di suoni che cercano di far combaciare il dolore con l’amore.. Partendo da una lacrima.. che infiamma una ferita nel cuore.. ma che al contempo provoca una reazione d’amore verso se stessi e fa tornare la voglia di “Sognare”..

07. Quel macigno pesante

In questo brano Strano si rivolge ad una cara amica, che ha vissuto una vita “difficile”.. e che a un certo punto si ritrova “stanca”.. stanca di continuare a soffrire e sentirsi infelice.. e Strano cerca di incoraggiarla cercando di farle capire che deve smettere di sentirsi in colpa.. e soprattutto deve imparare ad amarsi..

08. Timida ma esplicita

Brano frizzante, genere definibile Rock-Dance, tutto da ballare.. con un assolo al piano stile Rock’n’Roll alla Jerry Lee Luis.. Il tema della canzone è in apparenza frivolo.. in quanto parla di una donna frivola.. ma in fondo.. sta parlando un uomo innamorato.. disposto ad accettare il suo carattere “aperto”..

09. When it’s time

I Green Day sono la band che Strano adora da sempre.. “Ho deciso di fare questo brano dei “mitici” perché avrei tanto voluto scriverlo io..!”

10. Questo Piccolo Grande Amore

In versione quasi acustica.. senza tempo.. solo trasportato dal carico emotivo che questa canzone porta con sé.. Strano omaggia una tra le colonne portanti della musica leggera italiana.

11. 4/3/1943

Una combinazione assurda di numeri per Strano.. in memoria del Grande Maestro che, proprio il giorno dell’uscita dell’album, avrebbe compiuto 80 anni.

Link album: https://open.spotify.com/album/7FKgDaF07cxxKufy4VDpR2



Collaborazioni

Di seguito tutti i musicisti che hanno collaborato con Strano per la realizzazione di USB 4.3:

Strano (Voci, baking vocal, arrangiamenti)

Ivano Zanotti (batteria); Pierluigi Mingotti (basso); Marco Grasselli (chitarre); Renato Droghetti (Mixing mastering e arrangiamenti); Strano e Renato Droghetti: (Produzione); Manuel Auteri (Supervisore Artistico); Rodolfo Rod Mannara (Regia, fotografia e Montaggi video)

Casa Discografica: LP Music

“Ringrazio Rodolfo Rod Mannara, con cui ho co-arrangiato e co-prodotto When it’s time, ringrazio Leo Meconi per il suo contributo con l’armonica a bocca nel brano Dentro te, ringrazio Moses Alex Diciolla per la chitarra (intro e coda) di Giocare insieme a te”

Instagram: https://www.instagram.com/strano_cantautore/