La Regione Lazio sta avviando le procedure per il commissariamento di due ospedali e tre ASL. Le strutture coinvolte sono il Policlinico Tor Vergata, l’Ospedale San Giovanni Addolorata, l’ASL Roma 2, l’ASL Roma 5 e l’ASL Latina.

Al Policlinico Tor Vergata potrebbe essere nominato Carlo Gaudio, attualmente alla Sapienza, al posto di Giuseppe Quintavalle. Maria Paola Corradi, direttore generale dell’Ares 118, potrebbe essere nominata al San Giovanni. Daniela Donetti, attualmente alla guida dell’AOU Sant’Andrea, potrebbe sostituire Giorgio Giulio Santonocito all’ASL Roma 5.

La notizia arriva a due anni dall’uscita del commissariamento della sanità laziale. Nonostante gli sforzi per riportare la sanità in equilibrio, i bilanci delle aziende ospedaliere romane mostrano un deficit di circa 700 milioni di euro. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha espresso la sua preoccupazione per la situazione.