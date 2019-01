Grande successo del Concerto di Capodanno 2019 di Noi Per Napoli al Teatro Delle Palme

Decisamente un “trionfo” con il pubblico che ha fatto registrare il sold out presso lo storico Teatro Delle Palme per la Quarta Edizione dello storicizzato Concerto di Capodanno 2019, promosso e proposto dall’Associazione Culturale Noi per Napoli, in collaborazione quest’anno con Vivere Napoli e Grande Napoli e con gli artisti,ormai suoi ideatori e promotori il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli del Teatro San Carlo.

In scena un Salotto d’epoca fin de siecle, ” Il Salotto di Parthenope”, con le bellissime scenografie di Pasquale Meglio, gli artisti del trio lirico composto appunto dal soprano Olga De Maio, dal tenore Luca Lupoli e dal tenore Lucio Lupoli, accompagnati dal Quintetto Aedon, con Gennaro Minichiello violino I, Vittorio Fusco violino II, Simone Basso viola, Cristiano Della Corte Violoncello,Vanni Miele Contrabbasso, poi dal pianista Maurizio Iaccarino, dal flautista Marco Covino, hanno impeccabilmente eseguito le più belle pagine dell’operetta, dell’opera lirica, dell’aria da Salotto, della canzone classica napoletana e del lirico pop con il brano inedito “Anche quando non vuoi”, composto proprio dagli autori di Bocelli, Minghi, Mina per le voci di Olga De Maio e di Luca Lupoli, che sta riscuotendo un notevole successo sui siti dei principali digital store e sui maggiori canali di Youtube con il videoclip ad esso collegato.

I brani sono stati introdotti dalle note e dagli aneddoti dello storico e critico teatrale Giuseppe Giorgio, nei panni del cronista ed anfitrione del Salotto di Partenope che ha accolto gli artisti-ospiti nelle loro esibizioni nei bellissimi abiti d’epoca della storica Sartoria teatrale napoletana Di Domenico.

Le coreografie dei walzer viennesi ed il corpo di ballo sono stati curati dal Centro d’Arte Tersicorea, guidato da Gloria Sigona e Livia Spoto, con le talentuose danzatrici Marisa Fortunato, Flavia Fisciano, Michelle Priore, i ballerini professionisti Liberato Novellino ed Antonio Russo: l’Associazione Culturale Noi per Napoli ha sempre tra gli obiettivi quello di individuare eb ” valorizzare” i talenti di tutte le arti per permettere a ciascuno di affrontare il mondo dello spettacolo partendo proprio dalle tavole del palcoscenico, da qui la collaborazione con il Centro d’arte Tersicorea nei vari progetti realizzati, con grande attenzione e rispetto al mondo dei giovani artisti!

La presentazione e della serata è stata affidata all’esperta Lorenza Licenziati.

Un vero spettacolo, più che un Concerto, con un’ambientazione storica,scenica ed incursioni in vari generi musicali che non solo ha divertito, entusiasmato ma ha anche trasmesso vere emozioni ad un “grande pubblico” internazionale intervenuto, con un totale coinvolgimento!

Presenti in sala tra le Istituzioni che hanno concesso il loro Patrocinio Morale all’evento,Assessorato alla Cultura e Presidenza del Consiglio della Regione Campania, quali il Comune di Napoli nella persona del sindaco Dott. Luigi De Magistris, dell’Assessore alla scuola De Gregorio, l’assessore delegata al Mare Daniela Villani e tra le personalità della cultura l’onorevole Luciano Schifone del Centro Studi La Contea ed il giornalista Rai Dott. Ermanno Corsi, il Dott. Gustavo Confalone patron del Teatro Delle Palme.

Si ringraziano gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo: Ium Academy School di Napoli, Domenico Passaro Designer, L’ Ora di Capri orologi, La Caffettiera di Piazza dei Martiri.

Media Partner: Yara Tv, Tv Capital Tele A e PhotoArt.

Per il coordinamento logistico e pubbliche relazioni la Dott.ssa Laura Bufano.

Direttore e staff di Sala Matteo Campagnoli, Sara Martellotta, Martina Verde,Giuseppe Fortunato.

Vi diamo allora,con buon auspicio, appuntamento alla quinta edizione del Concerto di Capodanno il 1 gennaio 2020!

Seguite sempre i nostri prossimi eventi sul sito web www.noipernapoli.it e sulla pagina fb www.facebook.com/AssociazioneNoiPerNapoli/.