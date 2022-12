Il 2022 per il dj producer romagnolo Mitch B. è stato senz'altro ricco di soddisfazioni. Le più recenti sono quelle riguardanti il remix di Paul Adam del suo recente disco "Loca", che sta scalando le classifiche mondiali di Beatport. "Dopo aver remixato brani di artisti di riferimento come Dennis Ferrer, Ultra Natè o Barbara Tucker, solo per citarne alcuni, Paul Adam mette le mani su questo disco, dandogli un sapore più tech, con bassi belli 'panciuti' " spiega Mitch B. Il 25 dicembre, ovvero la notte tra Natale e Santo Stefano, Mitch B. è a Faenza (RA), al Giradischi, con la voce di Carlotta, in una serata con ingresso omaggio dalle 23.

Per Capodanno si sposta in Puglia, a Monopoli (BA) con Riki Waikiki, a Cala Corvino per l'evento New Year Vacation. La location è Cala Corvino, il villaggio della serie tv "Professione Vacanze" con Jerry Calà, situato in una delle zone più suggestive della costa pugliese, una tra le mete turistiche più ricercate della bella regione... chi ha voglia di un po' di vacanze 'fuori stagione' al Sud è avvertito. Anche per il sound di Mitch B. è perfetto per questo tipo di eventi: la matrice house non si dimentica e si sente forte nel suo recente singolo "Loca", ma puoi l'artista spazia come pochi sanno fare.

https://www.instagram.com/mitchbdeejay/







CHI E' MITCH B.?

Mitch B. è in console fin dal lontano 1998. E' anche produttore e la sua musica la pubblica su diverse label, tra cui la francese Jango Music e la spagnola Shamkara.



Sul palco e in studio spazia soprattutto tra house, deep house ed elettronica balearica. Alessandro Bruno, questo il suo vero nome, è nato nel 1982, vive a Ravenna e da oltre vent'anni fa ballare molti dei più importanti club e dei luoghi di ritrovo di tutta Italia, da Courmayeur ad Agrigento.

Miglior resident dj ai Dance Music Awards 2018, in Italia si è esibito spesso al Pineta di Milano Marittima, mentre tra l'estate 2020 e 2021 ha regalato il suo sound soprattutto a: White Beach – Cerva (RA), Byblos – Riccione (RN), BBK Pleasure Beach (Marina di Ravenna), Donna Rosa 38 (Marina di Ravenna), Lido Me Beach (Lido Adriano – RA), Top Club (Rimini), Alto (Cervia RA), Paparazzi (Milano Marittima – RA) (…)

Guest dj per party legati a brand prestigiosi (Ducati, Shiseido, Jean Louis David, L'Oréal), Mitch B. suona spesso anche in giro per il mondo: ad esempio all'Hollywood Vip Room e allo Zazada di Patong in Thailandia, al Bali Beach Club e al Pacha Hotel a Ibiza, a Formentera al Pineta e al Beso Beach (…).

Per quel che riguarda le produzioni musicali di Mitch B., il 2020 è stato un anno di grandi risultati: le sue canzoni sono state ascoltate quasi 150.000 volte su Spotify, da 78.000 persone, in 73 paesi nel mondo. In totale, ben 6.100 ore di musica ascoltata. "Strike it Up", uscita nel 2020 e prodotta con i Meters Follow ha superato da tempo gli 80.000 ascolti solo su Spotify.

E su Traxsource, il sito di riferimento per i dj che cercano musica di qualità? Uno dei brani prodotti da Mitch B. è finito in top ten e ben 8 si sono classificati in Top 100 nel corso del 2020.

Tra le sue più recenti release, nell'estate 2022, c'è il remix decisamente energico che Mitch B. ha realizzato per "Il mio cuore batte" di Roberta Cappelletti, una delle voci più amate della musica da ballo italiana.