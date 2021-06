Così si è espresso il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, durante un'intervista radiofonica:

"Entro i primi dieci giorni, a luglio, le discoteche potranno riaprire. Penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche alle discoteche. Ho appena avuto un colloquio su questo tema con il ministro Speranza.Questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore ad oggi è rimasto l'unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta anche a questo".

C'è da sperare che alla fine il conto di tutto questo "entusiasmo politico" non finisca per essere troppo salato. Solo ieri ho avuto notizia da un paziente che era stato ad una festa e un invitato era positivo al Covid... ho rivisto di nuovo il panico, la paura e di nuovo la corsa... a fare tamponi...

Ricordiamo ancora che il virus non è morto, non è sconfitto e che non tutti sono stati vaccinati.





