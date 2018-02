Premio letterario internazionale La Calcina - John Ruskin

Nasce a Venezia il Premio Calcina-John Ruskin “Scrivere d’architettura”

Motivazioni

Il premio è rivolto a chi abbia scritto della città, in particolare quella di Venezia, non solo nella sua complessità e densità storico-artistica, ma anche alla luce di temi posti dalla contemporaneità: tra questi, la coesistenza tra il nuovo e l’antico, la possibilità di fare convivere la necessità di “conservare” con le esigenze di una città moderna e/o con gli sviluppi e le sfide del futuro.

Modalità di partecipazione

Sono ammessi testi critici e storici, saggi, atti di convegno e tesi di dottorato. Sono esclusi libri. I testi possono essere sia inediti sia già pubblicati. In tal caso la pubblicazione deve essere successiva al 1° gennaio 2010 e devono essere redatti in italiano o inglese. Se il testo o la pubblicazione originaria è in un’altra lingua deve essere tradotto in italiano o in inglese.

I testi devono essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica premiocalcinajruskin@gmail.com esclusivamente in formato PDF entro e non oltre il 30 marzo 2018 secondo le modalità sotto indicate. Possono essere accompagnati da illustrazioni integrate nel testo o inviate separatamente.

La presentazione del testo deve essere accompagnata da Nome e Cognome dell’autore (o degli autori, in caso di collaborazione), titolo. Se già pubblicato vanno allegate precise indicazioni bibliografiche.

La premiazione avverrà in occasione dell’inaugurazione della Biennale di Architettura di Venezia 2018 (23-26 maggio) con tempi e modalità che verranno comunicati successivamente.

Gli organizzatori si riservano di pubblicare il testo vincitore ed eventuali altri scritti selezionati in una apposita collana. I dettagli della pubblicazione verranno concordati con gli autori.

Domanda di partecipazione

(In caso di più autori in collaborazione si può delegare un capogruppo)

Il/la/i sottoscritto/a/i…NOME COGNOME.

Nato a………………..il ………………………..

Residente in …………………………..

Codice fiscale……………………………..

Indirizzo e-mail………………………….

Telefono…………………..