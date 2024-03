Facendo ricerche in biblioteca sul vescovo riformatore Scipione de' Ricci mi sono imbattuto nella storia singolare di Irene Bonamici, una monaca che visse nel convento di Santa Caterina nel XVIII secolo e che fu protagonista di una vicenda di amore ed eresia per certi versi affine a quella della Monaca di Monza manzoniana e che possiede tratti di inaspettata modernità.

Penso che ben pochi la conoscano: io l'ho messa in forma di racconto breve. Premetto che tutto quello che racconto è documentato, e che le citazioni, i personaggi e gli eventi sono veri: ho aggiunto solo qualche abbellimento letterario per rendere più scorrevole la lettura. Per leggerla cliccate sul link alla fine dell'articolo.