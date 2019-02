Festa della "Cella" Rosmini 2019 al Sacro Monte Calvario di Domodossola

PROGRAMMA 2019

Dall'11 al 19 Febbraio 2019 Novena della “Cella”.

Il 20 febbraio 1828 il Beato Antonio Rosmini veniva al Calvario di Domodossola e fondava l'Istituto della Carità. Ricordiamo l'anniversario con la Novena:

- 11 Febbraio. h. 16.30 S. Messa alla Grotta di Lourdes per gli ammalati della nostra Parrocchia e della nostra comunità.

- A cominciare dal 12 febbraio, alle 16.30, S. Messa nell’Oratorio dell’Addolorata e preghiera nella “Cella” del Beato A. Rosmini.

- 23 Febbraio h. 18.00, Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso: la S. Messa Solenne in ricordo della venuta di Rosmini sarà celebrata Sabato 23 febbraio nella Collegiata dei SS. Gervaso e Protaso a Domodossola e sarà presieduta da S. Ecc. Rev.ma Mons. Paolo De Nicolò Prefetto Emerito della Casa Pontificia e Vescovo Titolare di Mariana in Corsica.



18 - 23 Esercizi Spirituali per i giovani rosminiani e per giovani in discernimento.