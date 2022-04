Grande successo per Miss Europe Continental 2022 al teatro Mediterraneo di Napoli.





Grandissimo successo per la finalissima europea di Miss Europe Continental 2022, in scena alla Mostra d’Oltremare di Napoli nella splendida cornice del teatro Mediterraneo. Il grande concorso internazionale, ideato dal patron Alberto Cerqua, e’ stato condotto da Veronica Maya, come sempre perfetta padrona di casa e del palco, bella, professionale, storico volto ormai della kermesse.

La rassicurante conduttrice, con una scenografia da grande show destinato ad una messa in importante e dal respiro mondiale, è stata coadiuvata nel backstage dalla brava Antonella Salvucci.

Per il grande ritorno delle Olimpiadi della bellezza dopo oltre due anni a causa della pandemia, l’ottimo patron Cerqua ha puntato su una giuria che in fatto di bellezza appunto dice di gran lunga la sua.

A giudicare le ragazze in gara, desiderose di raggiungere il primo posto nella finale europea di questa kermesse dal palco scintillante e con un red carpet dalle grandi occasioni ricco di vip, sono state scelte la conduttrice, attrice e top model internazionale Eleonora Pieroni, la bellissima attrice Imma Pirone, l’affascinante attrice Raffaella Di Caprio splendido volto di fiction e cinema e per finire, direttamente dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la showgirl Maria Monsé, volto storico delle del grande evento partenopeo che si affaccia su una vetrina sempre più internazionale e di spicco.

Un concorso, quello di Miss Europe Continental, che diventa sempre più importante, visto che Nicole Di Mario, la prima storica vincitrice, fa attualmente parte del cast de La Pupa e il Secchione Show, programma di punta di Italia 1 che quest’anno vede alla conduzione Barbara D’Urso. Segno del fatto che la manifestazione, curata nei minimi dettagli da Alberto Cerqua, è il giusto trampolino di lancio per emergere nel mondo dello spettacolo per talento, simpatia, carisma, bellezza. Tutto anche grazie ai partner, nuovi e storici, che sostengono il brand Miss Europe Continental kermesse dal respiro mondiale, soprattutto quest’anno:

Giovanna Ercolano, stilista e sponsor ufficiale di Miss Europe Continental con lo stilista Antonio Basile, Nails Company Italy, To Be Mine Jewelry, Amor Cosmetics, LDK security Agency.

A vincere il titolo di Miss Europe Continental 2022 stavolta la rappresentante della Svizzera, la bellissima Barbara Suter che avrà ora una grande vetrina internazionale, la sua occasione di entrare nel mondo dello spettacolo e un anno di contratti e impegni lavorativi.

Per il red carpet e in qualità di ospiti , seduti in prima fila per lo show , tanti vip e addetti ai lavori per cinema , tv , spettacolo come Rossella Erra , gli attori Walter Melchionda , Anna d’Agostino , Noemi Giangrande, l’attore e produttore Emilio Franchini, l’ex pornostar prof e opinionista tv Ruggero Freddi col marito Gustavo, e ancora i produttori Fabio Ruffo e Daniele Violante della Roux Production, il modello Gennaro Cassini, e ancora Domenico Vacca stilista dei più grandi divi di Hollywood, lo staff del programma Mattina Live con il produttore Genny Coppola e Diletta Acanfora uno dei volti della trasmissione , la modella e influencer Tania la Gatta che sarà presente nel cast delle prossime finalissime internazionali così come la Salvucci gia dal prossimo 23 aprile.

Perché Miss Europe Continental continua, e con tante sorprese, per cinque nuovi appuntamenti imminenti e da non perdere sempre all’insegna della bellezza. E ovviamente super internazionali, perché Napoli e la Campania continueranno a fare da palcoscenico nel mondo grazie ad Alberto Cerqua sempre coadiuvato dalla preziosa Alessia Maida e da Roberto Cinti e uno staff super e sempre con lo stesso brand ormai famoso in tutto il mondo, appunto Miss Europe Continental. Una nuova grande partenza e un futuro tutto da scrivere.