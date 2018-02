Libano, Alpini addestrano rangers libanesi a tecniche combattimento in ambiente montano

Basi necessarie a sviluppare ed applicare tecniche avanzate di combattimento in ambiente montano innevato, indicazioni su come organizzare le attività tattiche di Comando e di Controllo, organizzazione e pianificazione e condotta delle attività operative: queste le materie del corso Winter Special Mountain Warfare organizzato dalla missione Militare Bilaterale Italiana in Libano per il personale appartenente al Ranger Regiment delle Lebanese Armed Forces(LAF).

La Missione Militare Bilaterale Italiana in Libano (MIBIL), opera in Libano dal 2015, ed organizza e conduce e coordina attività di formazione ed addestramento in favore delle Forze Armate libanesi, nell'ambito di un contesto internazionale, che ha come obiettivo quello di supportare le istituzioni della nazione mediorentale al fine di incrementarne le capacità complessive.

Il corso si è concluso oggi con la consegna degli attestati di partecipazione. Erano presenti il Comandante della Missione, il Colonnello Stefano Giribono, e le autorità militari libanesi.

Il corso Winter Special Mountain Warfare è durato 4 settimane, ed è stato condotto dal Mobile Training Team del 4°Reggimento Alpini Paracadutisti Ranger di Montorio Veronese(VR). Il Mobile Training Team era formato da 24 allievi tra Ufficiali Sottufficiali e Militari di Truppa, già operativi come Rangers nel controllo dei confini libanesi.



http://lasottilelinearossa.over-blog.it