Il Governo sta prendendo misure per prevenire la diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e tra la chiusura delle scuole e al campionato di calcio a porte chiuse, si inserisce il Referendum Costituzionale del 29 marzo prossimo.

Andare a votare oppure no? E se sì... come fare nella Zona Rossa?

Federico D’Inca (Ministro per i Rapporti per il Parlamento) a SkyTg24 Start ha dichiarato che lo slittamento del Referendum Costituzionale potrebbe essere reale ma solo come un "Piano B".



Ancora tutto da decidere.

In che cosa consiste il Referendum del 29 marzo prossimo?



Gli italiani saranno chiamati a confermare il taglio dei parlamentari nei due rami del Parlamento, compresi quelli della Circoscrizione Estero.

Se dovesse vincere il "Sì" i Senatori, ad esempio, passerebbero dagli attuali 315 a 200.

E si metterebbe anche un tetto massimo per la nomina da parte del Presidente della Repubblica dei Senatori a Vita.

Una modifica importante della nostra Costituzione.