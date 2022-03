Si è conclusa la riunione tra la Juventus (Maurizio Arrivabene, Pavel Nedved e Federico Cherubini) e gli agenti di Dybala (Jorge Antun e Carlos Novel) fissata per discutere il rinnovo del contratto del giocatore argentino.

Com'è andata a finire? Che Paulo Dybala e la Juventus si diranno addio a fine stagione, con i bianconeri che perderanno uno dei suoi giocatori di maggior talento... a parametro zero, cioè senza guadagnarci un euro.

Dopo un'ora e mezzo di colloquio, i suoi agenti hanno detto che "Paulo non rinnova" e la sua avventura alla Juventus terminerà il prossimo 30 giugno.

Il motivo? Ognuno decida quello che ritenga il più vicino alla realtà. Da chi rappresenta il calciatore si dichiara che Dybala non sia o non si senta più al centro dei progetti futuri della Juventus. Di certo, cìè che la Juventus non gli ha offerto ciò che gli aveva promesso lo scorso ottobre, ossia un contratto fino al 2026 da 9,2 milioni netti a stagione più 2,5 milioni di bonus. La nuova proposta è scesa a 6 milioni netti, con bonus legati a rendimento e presenze... fino ad arrivare a meno di 10 milioni, con tagli alle commissioni degli agenti.

Dove giocherà Dybala il prossimo anno? L'Inter - dicono - sarebbe alla finestra, ma le disponibilità economiche del PSG e dei club della Premier per un giocatore del suo livello a parametro zero fanno ritenere che Milano non sia una destinazione così scontata.







Crediti immagine: Instagram @paulodybala