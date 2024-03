Sono le aziende italiane le grandi protagoniste della classifica stilata dal Financial Times e relativa alla crescita del fatturato nel triennio 2019 – 2022.

Si tratta della prestigiosa classifica FT1000 - Europe’s Fastest Growing Companies 2024, realizzata dal Financial Times insieme a Statista e giunta alla sua ottava edizione, nella quale sono elencate le società europee che hanno ottenuto il più alto CAGR (Compounded Average Growth Rate) fra il 2019 e il 2022 in relazione al fatturato.

In questa classifica l’Italia mantiene la sua leadership, con 309 aziende presenti, di cui quattro fra le prime 15, seguita dalla Germania con 202 aziende.